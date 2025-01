FKA Twigs hat im Club geweint. Sie weinte zwar aus Traurigkeit, aber auch aus Glück und Hochgefühl. Sie weint aus unerwarteten Gründen: der schieren Kraft der Körper, die sich als Einheit im Raum bewegen, der Verletzlichkeit der Unterwerfung und der fleischlichen Erfüllung. All diese Empfindungen haben sie überwältigt und bilden die Grundlage dafür Eusexuaihr packendes drittes Album.

„Eusexua“, wie Twigs es definiert, ist ein Gefühl der „momentanen Transzendenz“, wenn ein Gefühl der Freude so umhüllend ist, dass Sie Ihren menschlichen Körper für einen Moment verlassen und zu einem Wesen aus Licht werden. Twigs hat es selbst erlebt, als sie vor einigen Jahren in Prag lebte, als sie das Remake von „ Die Krähe; Sie besuchte tschechische Raves in den Untergrund- und Industrievierteln der Stadt und ließ sich vom pulsierenden Techno, den Amöben der Körper und der Anonymität kreativ inspirieren.

Dort war sie kein Popstar und keine aufstrebende Schauspielerin – sie war eine Fremde, die die Freiheit hatte, sich zu blamieren und wie eine Idiotin zu tanzen, ein unbeschriebenes Blatt, auf dem sie sich wieder aufbauen konnte. Schließlich hat Twigs viel durchgemacht, und diese unerbittlichen Clubnächte boten ihr die Chance, sich durch Sex und Tanz und das Kaleidoskop des menschlichen Ausdrucks von ihrer Scham zu befreien. Eusexua ist diesen Entdeckungen verpflichtet und positioniert ihre aufgeschlossenen Überlegungen gegen pulsierende Beats und überschwängliche Klänge.

Eine ähnliche Leistung gelang ihr auf ihrem herzzerreißenden Album Magdalenadas die klanglichen Ambitionen von Twigs über ihr engmaschiges Debüt hinaus erweiterte, LP1. An EusexuaMit ihrem einzigartigen Vokabular entblößt sie erneut ihre Seele und konzentriert sich dabei ebenso sehr auf Textur und Atmosphäre wie auf die übergreifenden lyrischen Themen des Albums. Ihr kollaborativer Umweg weiter CaprisongsDas „Mixtape“ von , Twigs aus dem Jahr 2022 hat sicherlich einige der extrovertierteren Stile des neuen Albums beeinflusst – insbesondere „Childlike Things“ hätte genau dazu passen können Caprisongs — Aber Eusexua‘Die zusammenhängende, absorbierende Mischung steht für sich.

Während Zweige Attribute Eusexuas Vom pochenden Tenor bis zu den Prager Raves und der Vorproduktionskuration durch das Elektronik-Duo Two Shell bietet das Album viel mehr als Four-on-the-Floor-Beats und futuristische Synthesizer-Arbeit. Wie ein weiteres großartiges Pop-Album davor, Eusexua lässt sich von der Rave-Kultur der 90er Jahre und den experimentellen Pop-Sounds inspirieren, mit denen Twigs aufgewachsen ist.