Die Reality-Stars Heidi Montag und Spencer Pratt verklagen gemeinsam mit über 20 anderen Grundstückseigentümern die Stadt Los Angeles und das LA Department of Water and Power (LADWP) und behaupten, dass die Unternehmen Entscheidungen getroffen hätten, die letztendlich zur Zerstörung ihrer Häuser in der Stadt geführt hätten anhaltender Waldbrand in Palisades.

In der am Dienstag, dem 21. Januar, eingereichten Beschwerde wird behauptet, dass LADWP eine „bewusste Entscheidung“ getroffen habe, eine kritische Wasserquelle leer zu lassen: den 117 Millionen Gallonen fassenden Santa Ynez-Stausee, der Anfang 2024 für Reparaturen geleert wurde. Beim Ausbruch des Palisades-Brandes Anfang dieses Monats blieb es leer.

In der Beschwerde wird behauptet, dass die Stadt und LADWP das Santa-Ynez-Reservoir zum Teil aus dem Wunsch entwässert haben, „die Angebote von Auftragnehmern einzuholen, anstatt internes Personal für die Reparatur einzusetzen“, und dass aufgrund des leeren Reservoirs die Tanks leer waren Gespeiste Hydranten blieben nicht aufgefüllt, was dazu führte, dass die Hydranten „innerhalb von 12 Stunden ausfielen“.

In der Klage heißt es: „Das Ausmaß des Schadens, der durch den Palisades-Brand verursacht wurde, übertraf bei weitem jeden Nutzen, der durch die Auslagerung und Verzögerung der Reparaturarbeiten am Santa Ynez Reservoir hätte erzielt werden können.“

Jenseits des Stausees wird in der Klage – in der Beamte wie der Direktor für öffentliche Arbeiten des Los Angeles County, Mark Pestrella und andere – genannt werden, behauptet, dass das Wasserversorgungssystem im Hinblick auf die Möglichkeit von Waldbränden in der Region schlecht strukturiert sei.

„Außerdem haben die Angeklagten das Wassersystem für die öffentliche Nutzung so ausgelegt, dass es nicht über genügend Wasserdruck verfügt, um einen Stadtbrand zu bekämpfen“, heißt es in der Klage und betont, dass die Brandgefahr in der Gegend wohlbekannt sei. „Das Palisades-Feuer war eine unausweichliche und unvermeidbare Folge des von LADWP und der Stadt Los Angeles betriebenen Wasserversorgungssystems, wie es geplant und gebaut wurde. Das System hat zwangsläufig versagt, und dieses Versagen war ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Kläger die in dieser Klage behaupteten Verluste erlitten haben.“

Jetzt fordern Montag, Pratt und die anderen an der Klage Beteiligten Schadensersatz für alle verlorenen Gegenstände sowie Reparaturkosten, Lohnausfall und mehr.

Unterdessen sind die Feuer in Palisades, Eaton und mehrere andere Brände in der Gegend von Los Angeles immer noch aktiv. Neben Montag und Pratt haben viele andere Prominente ihr Zuhause verloren, darunter John Goodman, Anthony Hopkins, Billy Crystal, Eugene Levy und viele mehr.

