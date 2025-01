Wie viele Quentin Tarantino -Filme, der Dialog in Django Unchained Verwendet die liberale Verwendung des N-Wortes-bis zu dem Punkt, an dem Star Leonardo DiCaprio eine Lektüre des Skripts beenden möchte. Laut Co-Star Jamie Foxx konnte Samuel L. Jackson ihn jedoch davon überzeugen, es herauszustufen.

„Das Thema. Das n-Wort speziell. Leo fiel es schwer, das N-Wort zu sagen “, erinnerte sich Foxx kürzlich in einem Interview mit Eitelkeitsmesse. „Wir lesen und Leo sagt: ‚Hey, Leute. Schneiden! Ich kann das einfach nicht tun. Das bin nicht ich. ‚ Samuel L. Jackson sagt: »Sag diese Scheiße, Motherfucker! Es ist nur ein weiterer Dienstag. Fick sie. ‚“

Foxx hat auch seinen Teil dazu beigetragen: „Ich sagte Leo, dass wir in der Sklaverei niemals miteinander sprechen würden. Ich bin nicht dein Freund. Ich bin nicht Jamie Foxx. Ich bin Django. „

„Ich habe ihm gesagt, dass Sie diesen Charakter nicht wirklich spielen können, bis Sie verstehen, worum es bei der Sklaverei geht“, fuhr er fort. „Es war hart. Es war schrecklich. Also sehe ich am nächsten Tag Leo und sagen, was mit ihm geht. Er spricht nicht mit mir. Er ist bereit. Alle fingen an zu graben. “

Im Jahr 2022 bestätigte Jackson diese Geschichte in einem Interview mit Die ZeitenEr fügte hinzu, dass er glaubt, dass Tarantino einen schlechten Ruf bekommt, wenn er das N-Wort in seinen Filmen verwendet hat. „Jedes Mal, wenn jemand ein Beispiel für die Überbeanspruchung des N-Wortes will, gehen er nach Quentin-es ist unfair“, sagte er. „Er erzählt nur die Geschichte und die Charaktere reden so. Wenn Steve McQueen es tut, ist es Kunst. “

In Django UnchainedDiCaprio spielt einen Sklavenbesitzer namens Calvin Candie, von dem Foxx ‚Titelcharakter seine Frau Broomhilda (Kerry Washington) befreien muss. Jackson spielt Stephen, DiCaprios Haussklave.

Es ist erwähnenswert, dass Foxx diese Geschichte seit der Veröffentlichung des Films im Jahr 2012 erzählt hat. Letztes Jahr sprach er über sie über Matt Barnes und Stephen Jacksons All der Rauch Podcast.

Django Unchained bleibt Tarantinos größter Kassenerfolg und weltweit 425 Millionen US -Dollar. Es hat auch den Filmemacher eine Auszeichnung für das beste Originaldrehbuch bei den Oscars gelandet, bei dem Christoph Waltz den besten Nebendarsteller gewann.

Sehen Sie, wo DiCaprios Darstellung von Candie auf unserer Liste der bösen Charaktere von Tarantino landet.

https://www.youtube.com/watch?v=k5-mgqidpiq