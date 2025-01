Die Nummer eins auf Netflix ist ein wöchentliches Rampenlicht für alles, was derzeit das beliebteste ist, das am beliebtesten Streaming -Service der Welt ist. Manchmal wird es ein Film sein. Manchmal wird es eine TV -Show sein. Was auch immer es ist, viele Leute sehen eindeutig zu und wir werden versuchen zu verstehen, warum mit einer kurzen Bewertung. Heute sehen wir uns die zweite Staffel der Thriller -Serie an Der Nachtagent. Folgendes enthält Spoiler Während des Finales der zweiten Staffel „Käuferreue“.

Wann Der Nachtagent Im Jahr 2023 wurde es als süchtig machende Besichtigung erwiesen. Staffel 1 des Netflix -Thrillers stellte einen Großteil seiner Macht aus seiner Kernprämisse ab, die auf einem klassischen Trope basiert – dem attraktiven jungen Paar auf der Flucht vor keinem Mangel an schändlichen Kräften. In diesem Fall versuchten die schändlichen Streitkräfte, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ermorden, wobei der Schurkenagent Peter Sutherland (Gabriel Basso) und der Cybersicherheitsexperte Rose Larkin (Luciane Buchanan) ihr Bestes tun, um das Attentat zu stoppen – mit ein wenig Machen auf dem Weg raus.

Am Ende der ersten Staffel trennten sich Rose und Peter widerstrebend zu sehr unterschiedlichem Leben: Rose kehrte zur Arbeit im Silicon Valley zurück, während Peter schließlich zum Niveau des vollen Nachtagenten befördert wurde. Aber es war ziemlich klar, dass ihre Geschichte noch nicht vorbei war, ein Versprechen in der zweiten Staffel der Show gut einverstanden war. Peter holt einige Monate nach der ersten Staffel erneut in einer tödlichen Situation, eine neue Verschwörung, die sich auch verwickelt, nachdem sie versucht hat, Peter aufzuspüren.

Hier gibt es keine wirkliche Notwendigkeit, in die Einzelheiten der Verschwörung zu gehen, die Peter und Rose in dieser Saison vereiteln müssen – es beinhaltet tödliche chemische Waffen, die UN, einen iranischen Überläufer und eine Mission, bei der Peter eine sehr schicke Weste tragen muss, Mit den dazugehörigen Wendungen, um das Publikum am Rande zu halten. Und während des größten Teils arbeiten Peter und Rose sehr als Team, wobei Peter Handler Catherine (Amanda Warren) mehr als einmal beobachtet, dass sie gut zusammenarbeiten.

Deshalb ist das Ende der zweiten Staffel so frustrierendAls Peter sich für einige der leichten Verrat in die Behörden verwandelt, die er im Laufe der Saison begangen hat – nachdem er und erhoben er sich im Wesentlichen getrennt hat, drängte er sie zu erkennen, dass ihre Beziehung sie in Gefahr bringt. In der Vergangenheit hat sich Rose als sehr schlecht erwiesen, Peter zuzuhören, als er ihr sagt, sie solle weggehen und sich retten, diesmal scheint es zu bleiben: In ihrer letzten Szene der Saison bestätigt sie, dass sie zu ihr zurückkehrt Das Leben in Kalifornien und wird nicht versuchen, ihn wieder zu kontaktieren.

Der Nachtagent wurde bereits für eine dritte Staffel erneuert, aber das heißt nicht, dass Rose zurückkehren wird: in einem Interview mit Frist Erscheinung nach der Premiere von Staffel 2 implizierte der Schöpfer Shawn Ryan in der Tat, dass Rose angesichts der Art und Weise, wie ihr Charakter und Peter auf verschiedenen Wegen sind, kein großer Teil der dritten Staffel sein würde. „Wir finden immer noch all das heraus. Was ich sagen würde ist, dass wir nicht künstlich eine Situation schaffen wollen, in der Charaktere regelmäßig Teil einer bestimmten Saison sein müssen “, sagte er.

Mindestens Ryan ist freundlich darüber, die Erwartungen zu senken, wohin Staffel 3 gehen könnte – was auf frühen Berichten Istanbul vor der Rückkehr nach New York beinhalten wird . Luciane Buchanan ist nicht auf der Besetzungsliste.

Als Zuschauer liebe ich zugegebenermaßen eine gute Liebesgeschichte (insbesondere eine, in der das Hauptpaar epischer externer Gewinnchancen gegenübersteht). Aber meine Frustration hier geht über ein Verlangen nach Romantik hinaus, denn während der zweiten Staffel ist die Show am überzeugendsten, wenn Peter und Rose zusammenarbeiten, um zu verhindern, dass alle Katastrophen im Spiel sind. Für jede Dialoglinie, die bekräftigen sollte, dass Rose wirklich ein normales Leben will, bekommen wir eine Szene, in der sie erneut ihre Mote als operativ, inoffiziell oder nicht beweist. Es ist eine viel interessantere Show, wenn die beiden zusammenarbeiten … und der gleiche Funke fehlt, wenn sie getrennt sind.

Die Tatsache, dass Rose ein normales Leben hat, zu dem er zurückkehren kann (während Peters Nacken in dieser Welt von Spycraft) eine Spannung ist, die im Laufe der zweiten Staffel viel auftritt, zusammen mit dem Dilemma, das vielleicht am besten im Film zusammengefasst ist Geschwindigkeit: „Beziehungen, die unter intensiven Umständen beginnen, dauern nie.“ All dies wäre ein faires Problem… wenn Der Nachtagent waren ein geerdetes Beziehungsdrama und kein Spionage-Thriller mit hoher Oktan. Die Bedenken hinsichtlich des giftigen Giftes fühlen sich nicht genau auf eine TV-Show über ultra-geheime Spionageagenturen und internationale Intrigen an.

Was die Entscheidung, Peter und Rose aufzubrechen, wirklich auffällt, ist die Annahme, dass es nichts Interessantes gibt, wenn zwei Menschen versuchen, herauszufinden, wie man verliebt ist, während er gleich Wird sie Romantik nicht nur interessant, solange die Kernfrage unbeantwortet bleibt? Es gibt genügend Szenen in Staffel 2, die etwas anderes beweisen.

Auf der positiven Seite zumindest Der Nachtagent Ich habe mich nicht für den Kühlschrank entschieden und sie getötet, um Peter in seiner Suche weiter zu motivieren. Rückblick auf die Bourne Filme, 24unzählige James Bond-Filme … es ist fast ein Schock, den sie überlebt hat, da es den Autoren eine einfache Möglichkeit gegeben hätte, das Buch über Rose zu schließen und mit dem der in Staffel 3 ereigneten Derrings-Do voranzukommen.

Stattdessen Staffel 2 von Der Nachtagent endet mit einer unbefriedigenden Note, ohne dass die 3 -Staffel dieselbe Chemie aufweisen wird, die die ersten beiden Spielzeiten so beobachtbar gemacht hat. Stattdessen könnte es ein weiterer Spionage -Thriller auf der Suche nach einem Funken sein.

Der Nachtagent Streaming jetzt auf Netflix.