Nachdem sie die Popwelt für den größten Teil des Jahres 2024 erobert hat, wird Charli XCX mit einer Reihe kommender Filmrollen in die Schauspielerei übergehen, darunter Romain Gavras‘ Opfern und Greg Arakis Ich will deinen Sex. Wenn es irgendwelche Zweifel daran gibt, dass die britische Sängerin das schauspielerische Talent hat, ist ihr Debüt als Moderatorin genau das Richtige Samstagabend Live am Wochenende, wo sie eine Reihe atemberaubender Auftritte ablieferte.

Zu den Höhepunkten gehörte eine Fortsetzung von SNLDer jüngste virale Sketch dreht sich um den Frauenschwarm Domino (gespielt von Marcello Hernandez) und seine Geliebte Kelsey (Chloe Fineman). Im Original-Sketch war Ariana Grande als Teil einer Gruppe von Brautjungfern zu sehen, die von einem Junggesellenabschied zur Melodie von Sabrina Carpenters „Espresso“ erzählten. In der Fortsetzung trat Charli an Grandes Stelle und feierte Kelseys Schwangerschaft, indem sie die Geschichte ihres „letzten Mädelsausflugs“ zur Musik von Chappell Roans „HOT TO GO!“ erzählte.

Charli spielte auch in einer SNL digitaler Kurzfilm neben Andy Samberg mit dem Titel „Here I Go“; erschien in der Parodie „Meet Cute“ mit den Jungs von „Please Don’t Destroy“; fälschte Adele und ihren „Sweat“-Tourkollegen Troye Sivan in einem Sketch, der sich um Vorsingen drehte Böse; nahm an einem Thanksgiving-Backwettbewerb teil; und spielte den Produzenten eines Bro-Podcasts.

Als musikalischer Gast spielte Charli auch „360“ und „Sympathy is a Knife“ aus ihrem Blockbuster-Album. Gör. Sehen Sie sich unten alle Highlights an.

Charli XCX hat kürzlich die Nordamerika-Etappe ihrer „Sweat“-Tournee abgeschlossen, für 2025 sind jedoch noch einige Konzerte geplant, darunter ein Headliner-Auftritt im Primavera Sound in Barcelona. Tickets können hier erworben werden.