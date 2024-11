Auf dem Höhepunkt schalteten am Freitag 65 Millionen Menschen Netflix ein, um zuzusehen, wie Jake Paul und Mike Tyson kämpften – oder wie auch immer man es beschreiben möchte.

Der Streamer pries das Publikum als „Rekordnacht“ in seiner bisher größten Live-Produktion. Insgesamt streamten schätzungsweise 60 Millionen Haushalte weltweit den Boxkampf, der am Freitag im Cowboys Stadium in Dallas, Texas, ausgetragen wurde. Der Höchstwert lag laut Netflix bei 65 Millionen „gleichzeitigen Streams“. Auch das Undercard-Match zwischen Amanda Serrano und Katie Taylor erzielte eine beeindruckende Einschaltquote von 50 Millionen Zuschauern.

Dennoch verlief der Livestream von Netflix nicht ohne Probleme. Viele Zuschauer berichteten über Probleme mit der Pufferung während der gesamten Übertragung, während der Kampf zwischen dem 27-jährigen Paul und dem 58-jährigen Tyson viel zu wünschen übrig ließ.

„Dieses beispiellose Ausmaß brachte viele technische Herausforderungen mit sich, die das Startteam hervorragend bewältigte, indem es der Stabilität des Streams für die Mehrheit der Zuschauer Priorität einräumte“, sagte Elizabeth Stone, CTO von Netflix, in einer Mitteilung an die Mitarbeiter. „Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen das Gerede in der Presse und in den sozialen Medien über Qualitätsprobleme gesehen haben. Wir möchten die schlechten Erfahrungen einiger Mitglieder nicht ignorieren und wissen, dass wir Raum für Verbesserungen haben, betrachten diese Veranstaltung aber dennoch als großen Erfolg.“

Netflix wird am ersten Weihnachtsfeiertag 2024 zwei NFL-Spiele live übertragen, während WWE Raw ab Januar 2025 live auf der Plattform streamen wird.