Volles Haus Star Dave Coulier hat bekannt gegeben, dass bei ihm Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3, eine Art Blutkrebs, diagnostiziert wurde.

Erscheint auf der Heute In der Show erzählte der 65-jährige Schauspieler vor etwas mehr als einem Monat, dass bei ihm die „sehr behandelbare“ Form von Krebs diagnostiziert worden sei. „Es ist sofort angeschwollen“, erinnert er sich an den golfballgroßen Knoten in seiner Leistengegend.

„Ich dachte: ‚Wow, entweder bin ich wirklich krank oder mein Körper reagiert wirklich auf etwas‘“, fuhr Coulier fort. Sein Arzt ordnete daraufhin eine Reihe von Blutuntersuchungen an, die „gut ausfielen“, aber sie beschlossen, den Knoten zu entfernen und ihn für alle Fälle zu biopsieren.

Nur drei Tage später wurde Coulier mitgeteilt, dass er an einem B-Zell-Lymphom leide. „(Meine Ärzte) sagten: ‚Hey, wir wünschten, wir hätten bessere Nachrichten, aber Sie haben ein Non-Hodgkin-Lymphom, ein B-Zell-Lymphom‘“, sagte er Heute Gastgeber Hoda Kotb. „Das erste, was ich zu ihnen sagte, war: ‚Moment mal – Krebs?‘“

Coulier fügte hinzu, dass es sich anfühlte, als hätte er „in den Bauch geschlagen, weil einem das nie passiert.“ Man hört immer, dass es jemand anderem passiert.“

Nachdem er sich mit der Diagnose abgefunden hatte, erfuhr Coulier, dass er ein Non-Hodgkin-Lymphom im Stadium 3 hatte, was bedeutet, dass sich der Krebs nicht außerhalb des Lymphsystems ausgebreitet hatte. Die Ärzte sagten ihm, dass die Heilungsfähigkeit „über 90 %“ liege Heute.

Unmittelbar danach unterzog sich Coulier einer Operation, um einen Chemotherapie-Port zu installieren, der zur Verabreichung von Medikamenten dient. „Man hört eine Chemotherapie, und das macht einem Angst und Schrecken“, sagte er. „Du weißt nicht, wie du dich fühlen wirst. Wird mich das sofort treffen? Wird es verheerend sein? Werde ich hier rausgehen?“

Die erste Runde verlief besser als erwartet, und Coulier wird alle 21 Tage insgesamt sechs Runden haben, wobei die Behandlung bis Februar 2025 abgeschlossen sein soll. Er erwartet eine „völlige Remission“.

In der Zwischenzeit hat Coulier seine Aufnahmen fortgesetzt Full-House-Rücklauf Podcast mit der neuen Co-Moderatorin Marla Sokoloff, die Gia Mahan porträtierte Volles Haus Und Volleres Haus. Er erwartet auch, John Stamos später in dieser Woche zu sehen.