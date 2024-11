Alle wollten dasselbe: dass Mike Tyson Jake Pauls Kopf zum Explodieren bringt.

Nun ja, nicht alle. Der 27-jährige Content-Ersteller erhielt nicht umsonst den ersten Preis für den neuesten Vorstoß von Netflix in die Live-Programmierung. Paul verdiente 40 Millionen Dollar im Vergleich zu Tysons 20 Millionen Dollar, weil Paul eine viel größere Fangemeinde hat, die er durch ausgefallene Stunts, Streichkriege und die Zerstörung des Lebens seiner Nachbarn gewonnen hat. Seine neueste, ähm, Innovation ist die Eskalation seiner üblichen „Fehden“ zu echten Handgreiflichkeiten, bei denen er seinen Körper im Boxring aufs Spiel setzt. Es war lukrativ, vor allem, weil er darauf achtete, sich nur gegen andere, schwächere Talente zu bewerben. Und während YouTuber eine Menge Scheiße ertragen, wissen Sie, wer sonst noch mehr Wert auf Geld legt, als ein guter Mensch zu sein? Boxförderer.

Aber wenn Sie das lesen – wenn Sie lesen können, Punkt –, haben Sie sich wahrscheinlich für Tyson stark gemacht. Als gewalttätiger Tyrann und verurteilter Vergewaltiger, der ein riesiges Vermögen verschwendete, erreichte Tyson den Tiefpunkt und baute sich wieder auf, indem er seinem eigenen Ego den Krieg erklärte. Der heute 58-Jährige entdeckte etwas später im Leben und im Laufe seines Lebens die Selbstreflexion wurde zu einer der attraktivsten Erlösungsgeschichten unserer Kultur. Tyson war einst so außer Kontrolle, dass er seinem Gegner in die Ohren biss. Heute gilt er als eine Art Beweis dafür, dass niemand über die Absolution hinaus ist.

Leider war der Kampf so gut wie vorbei, bevor er begonnen hatte.

Das soll nicht heißen, dass Tyson das Match geworfen hat. Trotz Gerüchten im Internet, dass ein „Drehbuch“ durchgesickert sei, deuten alle Beweise auf einen Kampf hin, der völlig korrekt verlaufen ist. Paul gewann, wie das Wettpublikum es von ihm erwartete: Indem er in den ersten Runden Abstand hielt, seinen Höhenvorteil von drei Zoll nutzte, um sich von Tysons Fäusten fernzuhalten, seinen viel älteren Gegner zermürbte, ihn umarmte, wenn er sich bedroht oder vergast fühlte, und sich darauf verließ auf jugendliche Ausdauer angewiesen, um nach Punkten zu gewinnen. Tyson hatte seit 2005 nicht mehr geboxt, aber er betrat den Ring mit der Chance des sagenumwobenen Punchers – hey, alles, was es braucht, ist ein Heumacher, oder?

Leider verhinderte Paul dies, indem er über die Verwendung spezieller Handschuhe mit 14 Unzen statt der standardmäßigen 10 Unzen verhandelte. Mit 40 % mehr Handschuhpolsterung als bei einem normalen Boxkampf wurden Tysons beste Siegchancen effektiv neutralisiert. Er konnte sich nur festhalten.

Keiner der beiden Männer bewies die Ausdauer, acht Runden zu überstehen, und als sich das Spiel hinzog, beobachteten sie einander fast genauso genau wie wir sie. Tyson betrat den Ring mit einer Stütze für das rechte Knie und in der dritten Runde waren seine Beine sichtlich geschädigt. Ohne seine Beinarbeit verfielen seine Schläge wieder in die schlechten Gewohnheiten, die das Ende seiner Karriere plagten: wenige Kombinationen, keine erkennbare Strategie und große Schläge, die wie Gebete ausgeführt wurden. Ein paar Mal pro Runde lud er Möchtegern-Knockouts, aber ohne Vorbereitung landeten sie selten. Tyson bewegte seinen Kopf und verteidigte bewundernswert, aber Paul hätte auch ohne diese weichen Handschuhe gewonnen.

Das Publikum, das bis zum Hauptevent wach blieb (die Eröffnungsglocke läutete vier Stunden nach dem angekündigten Beginn), war zweifellos enttäuscht, aber zumindest sah es ein paar gute Spiele auf der endlosen Unterkarte. Ein Meisterschaftskampf im Weltergewicht zwischen Mario Barrios und Abel Ramos entwickelte sich zu einem ununterbrochenen Kampf, und er war so knapp, dass nicht einmal die Kampfrichter sagen konnten, wer gewonnen hatte: Er endete mit einem geteilten Unentschieden, was von der Menge mit Buhrufen quittiert wurde. Dann traten Katie Taylor und Amanda Serrano um den unangefochtenen Titel im Superleichtgewicht an, ein Rückkampf eines legendären (und umstrittenen) Kampfes aus dem Jahr 2022. Das wiederholte Beharren des Ansagers darauf, dass „herstory“ gemacht würde, hätte es beinahe verdorben, aber Boxfans mussten über solch eine bösartige, blutige Angelegenheit jubeln. Wieder einmal siegte Taylor zum Schock des Publikums und festigte ihr Vermächtnis mit einer einstimmigen Entscheidung, die die Nähe des Kampfes Lügen strafte.

Wenn Sie sich auf „Barrios vs. Ramos“ oder „Taylor vs. Serrano“ gefreut haben, haben Sie Ihr Netflix-Abonnement verdient (das heißt, wenn Sie es sehen könnten: Langsame Ladezeiten drängten mich auf meinen Laptop neben dem Router und Netflix war im Trend in den sozialen Medien aus den falschen Gründen). Aber was den Rest von uns betrifft, haben sich wahrscheinlich sogar Westküstenbewohner gefragt, warum sie so lange aufbleiben.

Tyson und Paul nahmen beide große Gewinne mit nach Hause, aber die wahren Gewinner des Abends waren Netflix und Jerry Jones, Besitzer der Dallas Cowboys und des AT&T Stadium in Arlington, Texas, wo die Kämpfe stattfanden. In einem Interview früher am Abend erwähnte Jones, wie begeistert er und der Rest der NFL von Netflix waren Geld in Brand stecken Einstieg in den Live-Sport. Dieses Jahr veranstaltet Netflix am Weihnachtstag zwei NFL-Spiele. Wenn ein Ligavertrag das nächste Mal ausläuft, können Sie damit rechnen, dass sie mehr bekommen.

Bisher wurden sie nicht mehr verdient. Aber nach Paul vs. Tyson gibt es keinen anderen Weg als nach oben.