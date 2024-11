Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Martin Kove blickt mit Kyle Meredith auf eine außergewöhnliche Karriere zurück, die sich über 50 Jahre in Hollywood erstreckt, von unvergesslichen Gastauftritten an Waffenrauch, KojakUnd Charlies Engel zu seiner entscheidenden Rolle als der unerbittliche John Kreese in Das Karate-Kid Franchise und seine Netflix-Fortsetzungsserie, Cobra Kai. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Kove beschreibt die Entwicklung von Kreese als einer Figur, die als ultimativer Antagonist begann, sich aber zu einer nuancierten Figur mit mehreren Ebenen der Verletzlichkeit entwickelt hat. „Ich weine lieber vor der Kamera, als jemanden zu verprügeln“, sagt Kove über seine Herangehensweise an die Rolle des harten Kerls, die ihn berühmt gemacht hat. Mit Cobra KaiIn den kommenden letzten Folgen der Serie kündigt Kove Momente der Erlösung für Kreese an, einen Mann, der gezwungen ist, seine starren Weltanschauungen mit den Lektionen in Einklang zu bringen, die ihm das Leben auferlegt hat.

Was sein Engagement im kommenden Jahr angeht Karate Kid: Legenden In dem Film mit Ralph Macchio und Jackie Chan tappt Kove weiterhin im Dunkeln. „Nur sehr wenige von uns wussten überhaupt, worum es in diesem Film geht“, sagt er, bevor er sich daran erinnert, wie er zum Set des von Will Smith produzierten Remakes von 2010 mit Chan und Jaden Smith eingeladen wurde. „Auf diesem Bild weiß ich es nicht. Es wird ziemlich gut geheim gehalten. Ich habe nicht mit Ralph darüber gesprochen; Das werde ich… Ralph ging ungefähr 10 Tage lang weg, tat es und das war’s. Keiner von uns wurde zum Spielen eingeladen. Wenn sie mich nicht einladen, ist das in Ordnung, denn ich weiß warum: Sie laden Ärger ein“, sagt er lächelnd.

Aber Kove hat auch andere Leidenschaften; Als lebenslanger Western-Fan ist er daran interessiert, das Genre für das moderne Publikum wiederzubeleben. „Kinder von heute haben keine Helden wie Eastwood oder Wayne“, beklagt er sich und spricht über seine bevorstehenden Projekte, darunter ein Comic und eine mögliche Serie, die sich um Werte und Moral der alten Schule dreht. Er spricht voller Ehrfurcht über den Platz des Westerns im amerikanischen Kino und bezeichnet ihn als „unser erstes wahres filmisches Erbe“. Koves Engagement für das Genre brachte ihm kürzlich einen Platz auf dem Western Walk of Stars ein, wo er eine Karriere feiern wird, die auf Mut, Herz und der Liebe zum Geschichtenerzählen basiert.

Hören Sie zu, wie Martin Kove darüber spricht Cobra Kai, Karate Kid: Legenden und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.