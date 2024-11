In unserer wiederkehrenden Feature-Reihe „Track by Track“ führen Künstler ihre Leser durch jeden Song ihrer neuen Veröffentlichung. Heute kommt die unaufhaltsame Kraft von ATEEZ zum Vorschein, um jeden Song auf ihrem neuen Mini-Album durchzugehenGOLDENE STUNDE: Teil.2.

2024 fühlte sich für ATEEZ, die achtköpfige K-Pop-Gruppe von KQ Entertainment, wie ein Wendepunkt an. Für diesen leistungsorientierten Act – Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung und Jongho – war ein sehr starkes Coachella-Debüt erst der Anfang. Nach der Veröffentlichung einer hellen, sommerlichen EP, GOLDENE STUNDE: Teil.1ATEEZ hat eine der unterhaltsamsten Touren des Jahres erfolgreich abgeschlossen.

Nun ist die Band mit einem neuen Mini-Album zurückgekehrt, um dieses Kapitel abzurunden GOLDENE STUNDE: Teil.2. Diese Musikgruppe, die in ihrer gesamten Diskographie für ein unglaubliches Maß an Energie und Selbstvertrauen bekannt ist, unterstreicht diesen Faktor noch mehr, indem sie die Tanz-, Rap- und Gesangsfähigkeiten jedes einzelnen Mitglieds für den eingängigen Fokustrack „Ice on My Teeth“ nutzt.

„Als ich das Lied zum ersten Mal hörte, erregte die eingängige Melodie sofort meine Aufmerksamkeit“, sagt Yeosang über „Ice on My Teeth“. „Der starke Beat, gemischt mit der Geige, ließ es frisch und aufregend klingen.“

Abgerundet wird das neue Album durch Titel wie das R&B-inspirierte „DEEP DIVE“, das Trap-angrenzende Zwischenspiel „Scene 1: Value“ und den üppigen Synthie-Pop von „Selfish Waltz“, was die Tatsache unterstreicht, dass die Gruppe das nicht ist nach Genre geordnet.

Anhören GOLDENE STUNDE: Teil.2 unten in voller Länge und lesen Sie weiter, um die Einblicke der Mitglieder in jedes Lied zu erfahren.

„Tieftauchen“:

Seonghwa: Von Anfang an wussten wir, dass „DEEP DIVE“ die Stimmung für das gesamte Album bestimmen würde. Es fängt wirklich den Übergang von den hellen Lichtern der Stadt zur völligen Stille ein und spiegelt die tiefen Emotionen und die Intensität wider, in die wir eintauchen GOLDENE STUNDE: Teil.2.

„Szene 1: Wert“:

Wooyoung: „Scene 1: Value“ ist wie eine Einleitung zu „Ice on My Teeth“ und legt die Hauptthemen fest. „Große Köpfe denken gleich“ zeigt, wie wir verbunden sind und eine Vision teilen, auch auf unterschiedlichen Wegen. Es geht darum, treu und selbstbewusst zu bleiben und gleichzeitig zu akzeptieren, wer wir sind, und gemeinsam zu wachsen.

„Eis auf meinen Zähnen“:

Yunho: „Ice on My Teeth“ ist für uns etwas ganz Besonderes, weil es darum geht, seinen Wert zu kennen und dieses Selbstvertrauen zu besitzen. Es geht darum, sich selbst wertzuschätzen, egal was passiert, und der Welt zu zeigen, dass man keine Angst davor hat, aufzufallen.

Yeosang: Als ich das Lied zum ersten Mal hörte, erregte die eingängige Melodie sofort meine Aufmerksamkeit. Der starke Beat, gemischt mit der Geige, ließ es frisch und aufregend klingen.

„Mann in Flammen“:

Mingi: „Man on Fire“ hat mit seiner intensiven und rohen Energie eine ähnliche Ausstrahlung wie „DJANGO“. Es geht darum, wie mächtig Liebe sein kann, dass sie jeglichen Sinn für Logik verliert und ins Chaos führen kann. Es zeigt, wie erstaunlich und gefährlich zugleich Liebe sein kann.

„Egoistischer Walzer“:

Hongjoong: Eigentlich habe ich „Selfish Waltz“ im Jahr 2021 geschrieben. Es geht um die komplizierten Zyklen, die in Beziehungen ablaufen – wie Risse beginnen, Spannungen entstehen und dann das Bedauern versucht, die Dinge in Ordnung zu bringen, nur damit sich der Zyklus wiederholt. Die walzerartige Atmosphäre des Liedes fängt dieses Gefühl, bei dem niemand synchron ist, wirklich ein und zeigt, wie chaotisch und real Beziehungen sein können.

„Genug“:

San: „Genug“ vermittelt starke Botschaften, um „nicht zu schwanken“, dass „es dir gut geht“ und „deinen Überzeugungen treu zu bleiben“. Wir wollten, dass dieses Lied Menschen überall erreicht und mit ihnen in Kontakt tritt, unabhängig von der Sprache.

Jongho: Die Aufnahme dieses Tracks war etwas ganz Besonderes für uns. Wir sind mit ganzem Herzen dabei, um sicherzustellen, dass es sich für jeden, der es hört, als echte Ermutigung und Kraft anfühlt. Wir wollten, dass es den Leuten Mut macht und ihnen das Selbstvertrauen gibt, weiterzumachen.