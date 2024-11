Seit dem High-School-Football-Drama sind erst 13 Jahre vergangen Freitagnachtlichter ging aus der Luft, aber anscheinend ist es Zeit für einen Neustart. Wie Matt Belloni bei Puck News ausführlich dargelegt hat, ist bei Universal TV eine Wiederaufnahme der Serie mit den ursprünglichen Kreativen an Bord in Arbeit.

Dem Bericht zufolge sind Regisseur Pete Berg, Showrunner Jason Katims und Produzent Brian Grazer alle bereit, zurückzukehren. Das Drama wird weiterhin „in der Welt des texanischen High-School-Footballs“ spielen, allerdings mit neuen Charakteren.

Basierend auf dem Buch von HG Bissinger und dem Film von 2004, dem Original Freitagnachtlichter fünf Staffeln lang auf NBC und dem 101 Network ausgestrahlt. Die Serie spielt in der fiktiven Stadt Dillon im Westen von Texas und wurde von Kyle Chandler als Cheftrainer Eric Taylor und Connie Britton als seiner Frau Tami Taylor angeführt.

In der Serie waren außerdem Michael B. Jordan, Jesse Plemons, Taylor Kitsch, Zach Gilford, Adrianne Palicki, Minka Kelly und andere zu sehen. Holen Sie sich das Original Freitagnachtlichter auf Blu-ray oder streamen Sie es auf Netflix.

Laut Belloni ist das Freitagnachtlichter Der Neustart ist Teil eines Fokus auf „MAGA-freundlichere Projekte“ in Hollywood, was „wahrscheinlich keine gute Nachricht“ für Aaron Sorkins geplanten Film über den Angriff auf das Kapitol der Vereinigten Staaten am 6. Januar ist.