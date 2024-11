Conan O’Brien wird die Oscar-Verleihung 2025 moderieren.

Der beliebte Komiker und Podcaster wird zum ersten Mal die Oscar-Verleihung moderieren und damit die Nachfolge von Jimmy Kimmel antreten, der die beiden vorherigen Zeremonien geleitet hatte.

Die Oscar-Verleihung 2025 findet am Sonntag, den 2. März, im Dolby Theater in Hollywood, Kalifornien, statt und wird ab 19:00 Uhr ET / 16:00 Uhr PT live auf ABC übertragen. Die jährliche Preisverleihung findet bereits zum 97. Mal statt und würdigt herausragende filmische Leistungen. Nominierungen werden traditionell im Januar bekannt gegeben.

