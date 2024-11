Wann Die X-Akten Die Co-Stars Gillian Anderson und David Duchovny trafen sich zu einem einstündigen Gespräch in Duchovnys Podcast Besser scheitern Diese Woche war offensichtlich die Show, in der sie jahrzehntelang auftraten, ein wichtiger Diskussionspunkt. Und Anderson nutzte die Gelegenheit, um zu erklären, warum sie sich entschieden hatte, die Serie nach der 11. Staffel zu verlassen: „Das Ende war problematisch, was die Handlung angeht. Besonders für Scully.“

Premiere im Jahr 1993 und jetzt im Streaming auf Hulu, Die X-Akten In den Hauptrollen spielten Duchovny und Anderson die FBI-Partner Mulder und Scully, die jede Woche bei Fox seltsame übernatürliche Verbrechen untersuchten. Nach dem „offiziellen“ Ende im Jahr 2002 kamen die Stars 2016 und 2018 für zwei weitere Revival-Staffeln wieder mit dem Schöpfer Chris Carter zusammen – die Staffel 2018 war bislang die letzte.

Es gab einen ziemlich klaren Grund dafür, dass die Show nicht fortgesetzt wurde: Im Herbst 2017, im Vorfeld der Veröffentlichung der 11. Staffel, gab Anderson bekannt, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie Scully auf der Leinwand spielen würde. Während der Pressetour der Television Critics Association 2018 erzählte sie Journalisten, dass sie nie vorgehabt habe, über diese letzten zehn Episoden hinaus eine weitere Staffel zu machen, und „es gibt noch viele andere Dinge, die ich machen möchte, und ich möchte nicht wirklich an mich gebunden sein.“ zu Monaten und Monaten, in denen ich eine bestimmte Sache getan habe, von der ich das Gefühl habe, sie getan zu haben.“

Als sie über diese Zeit im Jahr 2024 nachdachte, erzählte Anderson Duchovny im Podcast, dass sie nach ihrer Ankündigung sagte: „Es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, oh, bin ich der Einzige, der das denkt (die Show wird es nicht tun).“ weitermachen). Alle anderen scheinen wirklich enttäuscht zu sein, dass ich das gerade erklärt habe.“

„Es fühlte sich ein bisschen an wie ‚Okay, ich bin mit euch fertig‘, verstehst du? Ich weiß, dass Sie das rational nicht gemeint haben“, gab Duchovny zu.

Anschließend sprach Anderson über die kreativen Kräfte, die ebenfalls zu ihrer Entscheidung beigetragen haben. In der 11. Staffel nahmen Mulder und Scully ihre Ermittlungen zu seltsamen übernatürlichen Verbrechen wieder auf, obwohl die Autoren auch die Gelegenheit nutzten, sich erneut mit einem Handlungsstrang aus den späteren Jahren der ursprünglichen Serie auseinanderzusetzen: Insbesondere mit der Schwangerschaft der zuvor als unfruchtbar geltenden Scully Im Finale der siebten Staffel bekam er ein Baby namens William, das schließlich zu seinem eigenen Schutz zur Adoption freigegeben wurde.

Der jugendliche William wurde zu einer Schlüsselfigur in der übergreifenden Erzählung der 11. Staffel, während Scully am Ende der Staffel zu einer eher passiven Figur wurde (was zur Ankündigung einer weiteren Überraschungsschwangerschaft im Finale der 11. Staffel führte). „Es fühlte sich an, als ob Scullys Laufbahn nicht mehr von Stärke und Entscheidungsfreiheit geprägt war“, sagte Anderson im Podcast. „Es fühlte sich an, als wäre es einer alten Vorstellung davon verpflichtet, was eine Frau ist … Im wahrsten Sinne des Wortes konnte sie nur über William und die Suche nach William sprechen. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein One-Track-Song.“

Anderson sagte auch: „Mir gefiel die Richtung, in die es ging, nicht wirklich … und ich hatte keine Stimme dabei. Und so hatte ich das Gefühl, ich müsste zu etwas übergehen, bei dem ich mehr Mitspracherecht hätte.“

Darüber hinaus erwähnten Anderson und Duchovny, dass Duchovny im Jahr 2000 die Show ebenfalls verließ, ohne vorher mit Anderson darüber zu sprechen, wofür er sich bei dieser Gelegenheit entschuldigte. Aber sie sagte: „(Damals) dachte ich zuerst, dann werden wir beide (aufhören), weil ich ohne ihn offensichtlich nicht weitermachen kann.“ Ich glaube nicht, dass ich dir überhaupt die Schuld gegeben habe. Ich glaube nicht, dass ich verärgert war.“

„Nun, vielen Dank“, kommentierte Duchovny ironisch.

Dann fuhr sie fort: „Sie fingen an, darüber zu reden, dass man, wenn man hier bleibt, tatsächlich gutes Geld verdienen kann.“ Und ich dachte irgendwie: „Oh, okay.“ Nun, das ist…‘“

„‚Na, scheiß auf ihn‘“, scherzte Duchovny.

„Ja“, lachte Anderson.

Ihr ausführliches Gespräch, in dem es auch um ihre jeweilige Kindheit, Erfahrungen als Eltern und Andersons neue G-Punkt-Getränkelinie geht, finden Sie bei Duchovny’s Besser scheitern Podcast. Die X-Akten wird jetzt auf Hulu gestreamt.

