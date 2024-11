Im vergangenen Herbst ging der gefeierte Komponist Hans Zimmer mit einem 18-köpfigen Orchester auf Tour, um einige seiner berühmtesten Kompositionen live aufzuführen. Jetzt hat er diese Serie, passenderweise „Hans Zimmer Live“ getauft, mit fünf zusätzlichen Terminen bis ins Jahr 2025 ausgeweitet.

Zimmer wird seine Bühnenshow nun im Januar und Februar nach Austin, Nashville, Columbus, Brooklyn und Baltimore bringen. Die vollständige Terminliste finden Sie weiter unten.

Holen Sie sich hier Hans Zimmer-Tickets

Ein Live Nation-Ticketvorverkauf für die neuen Termine von „Hans Zimmerman Live“ startet am Dienstag, den 19. November (verwenden Sie den Code SCHLÄGE). Der allgemeine Vorverkauf folgt dann am Donnerstag, 21. November, über Ticketmaster.

Sobald die Tickets im Verkauf sind, können Fans über StubHub nach Angeboten suchen oder Tickets für ausverkaufte Shows erhalten, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert sind. StubHub ist eine Zweitmarkt-Ticketing-Plattform und die Preise können je nach Nachfrage höher oder niedriger als der Nennwert sein.

Auf der „Hans Zimmer Live“-Tour führt der Künstler Ausschnitte aus Filmmusiken wie z Fluch der Karibik, Der Dunkle Ritter, Der König der Löwen, Gladiator, InterstellarUnd Düne. Es enthält außerdem neu arrangierte Konzertsuiten sowie Bildmaterial, das zu Zimmers Klangangebot passt.

Zimmer hat auch mehrere europäische Termine für Ende 2025 und 2026 festgelegt. Seinen vollständigen Reiseplan finden Sie weiter unten.

Tourdaten von Hans Zimmer 2025 – 2026:

31.01. – Austin, TX im Moody Center

02.02. – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

02/04 – Columbus, OH @ Nationwide Arena

02/06 – Brooklyn, NY @ Barclays Arena

02/07 – Baltimore, MD @ CFG Arena

12.10. – Oberhausen, DE @ Rudolf Weber Arena

14.10. – Köln, DE @ Lanxess Arena

18.10. – München, DE @ Olympiahalle

19.10. – München, DE @ Olympiahalle

21.10. – Leipzig, DE @ Quarterback Immobilien Arena

23.10. – Berlin, DE @ Uber Arena

24.10. – Berlin, DE @ Uber Arena

26.10. – Hamburg, DE @ Barclays Arena

27.10. – Hamburg, DE @ Barclays Arena

29.10. – Stuttgart, DE @ Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11.01. – Düsseldorf, DE @ PSD Bank Dome

11.03. – Frankfurt, DE @ Festhalle Frankfurt

11/06 – Mannheim, DE @ SAP Arena

11.08. – Wien, AT @ Wiener Stadthalle

11/09 – Wien, AT @ Wiener Stadthalle

11.11. – Prag, CZ @ O2 Arena

12.11. – Budapest, HU @ MVM Dome

15.11. – Zürich, CH @ Hallenstadion

16.11. – Zürich, CH @ Hallenstadion

18.11. – Brüssel, BE @ ING Arena

19.11. – Rotterdam, NL @ Ahoy Arena

21.11. – Paris, FR @ La Defense Arena

23.11. – Leeds, GB @ First Direct Arena

24.11. – Glasgow, GB @ OVO Hydro

26.11. – Dublin, IE @ 3Arena

27.11. – Dublin, IE @ 3Arena

30.11. – London, Großbritannien im O2

01.12. – London, Großbritannien im O2

12.02. – Manchester, Großbritannien @ Co-op Live

28.02.2026 – Amsterdam, NL im Ziggo Dome

03.04.2026 – Oslo, NO @ Unity Arena

03.06.2026 – Göteborg, SE @ Scandinavium

03.08.2026 – Stockholm, SE @ Avicii Arena

10.03.2026 – Kopenhagen, DK @ Royal Arena

12.03.2026 – Hannover, DE @ ZAG Arena

15.03.2026 – Krakau, PL @ Tauron Arena

19.03.2026 – Antwerpen, BE @ Sportpaleis Antwerpen

24.03.2026 – Lyon, FR @ LDLC Arena

26.03.2026 – Valencia, ES @ Roig Arena

27.03.2026 – Barcelona, ​​ES @ Palau Sant Jordi

29.03.2026 – Madrid, ES @ WiZink Center

31.03.2026 – Lissabon, PT @ MEO Arena