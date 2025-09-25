Wir stellen eine neue Ausgabe von Mixtapes zusammen! Die Serie, in der Musiker eine Playlist vor Ort erstellen, die auf unseren lächerlichen Eingaben basiert. In diesen Folgen reichen die Strände in unsere Bowl-O-Prompts und spucken Treffer aus.

Bevor Sie auf die Straße gehen, um die neue Etappe ihrer Tour (erhalten Sie Tickets hier), um ihr drittes Album zu unterstützen. Keine harten GefühleKanadisches Quartett Die Strände schlossen sich uns bei Gold-Diggers Sound in LA an, um unsere neuesten zusammenzustellen Mixtapes! Wiedergabeliste. Von der Störung von Jeremy Allen White bis hin zu einem Text hat die Band genau das richtige Lied für jede Situation. Schauen Sie sich die Strände an, die die Wiedergabeliste unserer Träume oben machen, und hören Sie sie sich unten oder über Spotify vollständig an.

Die Mitglieder der Strände-Jordan Miller (Vocals/ Bass), Kylie Miller (Gitarre), Leandra Earl (Keyboards/ Gitarre) und Eliza Enman-McDaniel (Schlagzeug)-waren so am Ball mit ihren Songauswahl, dass sie ihre Mixtapes! ist fast ein Doppelalbum! Sie nennen die „365“ von Charli XCX schnell als Soundtrack für die beste Nacht aller Zeiten, während der „360“ des Sängers ihre perfekte Wahl ist, um die Party zu beginnen. In Bezug auf die Walkout-Musik wäre Led Zeppelins „Immigrant Song“ ihr Tag-Team-Eingangsmarmelade, während sie Kenny Rogers und Dolly Partons „Islands in the Stream“ für Taylor Swift und Travis Kelces erster Spaziergang als verheiratetes Paar anziehen würden.

Holen Sie sich die Strandkarten hier

Sie schleichen sich auch in einigen ihrer eigenen Songs aus – aus passenden Gründen. Leandras Sex -Traum von Jeremy Allen White war der Anstoß für die „Touch Myself“ der Strände, also spielt das natürlich, wenn sie endlich den Schauspieler treffen. Dann hat Jordan eine einfache Antwort für einen Fan, der sich an den Stränden bedankt, um ihnen zu helfen, mit ihrer Musik herauszukommen: „Lesbe des Jahres“ wird speziell über diese besondere Sache geschrieben „, sagt sie.

Schauen Sie sich die Strände voll an Mixtapes! – einschließlich Liedern von Metric, Demi Lovato, Lily Allen, The Doors und sogar Lou Bega -, indem sie das Video oben oder über YouTube ansehen. Suchen Sie unten die vollständige Spotify -Wiedergabeliste der Band.