In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. In dieser Ausgabe erläutern Mitglieder von sterbendem Wunsch auf ihrem dritten Studioalbum, Fleisch bleibt zusammen.

Der sterbende Wunsch ist mit ihrem dritten Album in voller Länge zurück. Fleisch bleibt zusammen. Die Band in Portland, Oregon, die Metalcore -Band, hat seit seiner Gründung im Jahr 2016 eine starke Anhängerschaft aufgebaut. Sie ist Anfang dieses Jahres mit Spiritbox auf die Straße gegangen und tourte derzeit mit Poppy.

Später in diesem Herbst wird der sterbende Wish eine eigene Headliner -US -Tour auf den Markt gebracht, die am 14. November in Nashville am 12. Dezember im Portlands Roseland Theatre mit Tickets über Ticketmaster im Portlands Roseland Theatre läuft.

Zur Veröffentlichung des neuen Albums haben Sänger Emma Boster und der Gitarrist Pedro Carrillo präsentiert Schwere Folge mit einer exklusiven Track-by-Track-Aufschlüsselung von Fleisch bleibt zusammen. Das Paar befasst sich mit der Bedeutung und Inspiration hinter den 10 Tracks der LP, einschließlich unseres jüngsten schweren Songs der Woche, „Revenge in Carnage“.

Unten können Sie das gesamte streamen Fleisch bleibt zusammen Album beim Lesen von Boster und Carrillos Beschreibungen jeder Melodie. Darüber hinaus finden Sie das neu veröffentlichte Musikvideo zu „I’t’t Hing Owny Anywhere“ sowie eine vollständige Liste der bevorstehenden Tourdaten von Dying Wish.

„Ich gehöre nirgendwo hin“

Emma: F ** k du. Willst du das sagen?

Pedro: Ja, ehrlich.

Emma: Ich denke, es spricht auf diese Weise für sich. In diesem Track geht es darum, sich wie ein Außenseiter zu fühlen, aber zu wissen, dass Sie sich von niemandem festhalten können, solange Sie sich selbst treu bleiben und hartnäckig bleiben können.

Pedro: Es ist dieses Gefühl, auch in Verbindung mit „Ich gehöre nirgendwo hin und ich will nicht“, anstatt dass ich nirgendwo gehöre und das ist scheiße. Wir sagen: „Ich mag das eigentlich – ich bevorzuge das jetzt.“

Emma: Es ist ein Gefühl des Stolzes auf Ihre Individualität.

„Ein Fluch auf Eisen“

Emma: Dieses Lied ist darüber geschrieben, wie wir von Gott verlassen wurden und wie wir versuchen, Gott miteinander zu spielen. Es geht darum, wie letztendlich wenn wir das tun und wenn wir miteinander in den Krieg ziehen, auch wenn Sie glauben, auf der Gewinnerseite zu gewinnen, gewinnt niemand und jeder wird zum Opfer dieser gesellschaftlichen Krankheit. Der Teil „Jeder ist ein Opfer“ ist wirklich die Hauptbotschaft des Songs und auch nur eine sehr harte Aufschlüsselung.