Lassen Sie den Titel ihres neuen Albums nicht zulassen, Getötet werdentäuschen Sie – Gänse sind sehr lebendig. Nachdem er als schäbige Teenager in die Szene gegangen war und den postpunky fallen ließ Projektor (Und ein Cosign dafür zu schnappen), ist die Flugbahn der Band nur in die richtige Richtung gegangen. Sie haben ihr Songwriting zum ersten Mal mit den warmmischten Blüten aufgeteilt 3D -Land Und Ende letzten Jahres ließ Frontmann Cameron Winter einen der aufregendsten Solo -Debüts in der jüngsten Erinnerung mit dem ausgezeichneten Schwermetall. Jetzt ist der Winter zurück mit der Band für Getötet werdenUnd es ist nicht nur das beste Angebot der Gänse, es könnte auch eine der kreativsten Indie -Rock -Rekorde der 2020er Jahre sein.

Getötet werden Es fühlt sich wie Gänse an, ihre früheren Formen zu brechen, sie wieder mit einem gewissen rücksichtslosen Verlassen zusammenzukleben und zu sehen, welche neuen Formen der Gitarrenmusik daraus herauskommen. Während ihre erste Veröffentlichung sich auf Slick-Grooves und -Vibes stützte, die sich aus New Yorks Indie-Rock-Vergangenheit (denken Sie an Interpol oder die Striche) und in ihrem zweiten Album heraus, dass sie eine Herz-auf-ihrer-Almer-Albernheit herausgeschnitten haben, die sich selbst treu anfühlte, sprengt das neue Set die Konzeption der Band, die breite offen war. Es ist eine Stimme, die den Vorreiter der Vergangenheit verpflichtet ist, aber ganz eigen ist.

Nehmen Sie den Öffnungsschnitt „Trinidad“, der den Ton für das, was kommen wird, effektiv angibt. Der Gitarrist Emily Green greift jedes Ohr unabhängig mit dem Kriegsklassen an, grenzwertiger funky Licks in harter Stereo. Der Winter tritt dann sanft ein und tippt in sein Falsetto, nur für das Ganze, das mit Hörnern auf einem Cent explodiert, neue Instrumentenspuren, die ein- und ausschneiden, als würden sie fehlfunktionieren, und schreit: „Es gibt eine Bombe in meinem Auto!“ Im Verlauf der Melodie wird sie nur zunehmend chaotischer mit stark verzögerten Stimmleitungen, härteren, und Schlagzeuger Max Bassins vielschichtiger Percussion, das wie ein Erdbeben ein Erdbeben-Band-Raum klingt. Auf dem Papier klingt es nach einem Track, der das Risiko hat, ein inkohärentes Chaos zu sein. In Ihren Kopfhörern klingt es absolut aufregend.

Die Wildheit der Produktion ist etwas, mit dem Winter Gold getroffen hat Schwermetall. Bei diesem weitgehend auf Klavier basierenden Projekt fand Winter Schönheit in ungewöhnlichen Timbres, Loose Feels und Bizarre Recording-Techniken. (The man himself has claimed he recorded parts in various Guitar Centers, enlisted the help of Craigslist musicians, and had a five-year-old play bass — though at least some of this has proven to be Winter doing some Bob Dylan-esque mythologizing.) While that resulted in a uniquely intimate feel for his solo venture, utilizing similar tactics with his rock band manifests in a live wire of a record. Die Kanten sind perfekt ausgerät, und es gibt eine ängstliche Aufregung, die jederzeit auseinander fällt. Es ist ein Modus, der sich mit dem frühen Velvet -Underground oder Iggy und den Stooges anfühlt, in dem das Streben nach Studio -Perfektion gegen Charakter, Intrigen und verdammt feines Songwriting ausgetauscht wird.

Spätere Tracks wie „100 Pferde“ und „halb echte“ ziehen solche Tricks auf spektakuläre Ergebnisse, wobei letztere sogar mit ein paar Sekunden Drohnen beginnen, die fast nach einem direkten Verweis auf „Venus in Pelzen“ klingen. „Ehemänner“ finden in ähnlicher Weise einen unkonventionellen Groove, auf dem ein Song-Long-Crescendo baut, während „Bow Down“ ein Staccato-Riff in eine Off-Kilter-Tanzparty verwandelt, bevor ein falsches Ende zu einem groovigen Gitarrensolo führt. Tracks wie diese spielen mit den gleichen Genres-Gänse Interesse an zuvor-Post-Punk, Funky Rock ’n‘ Roll, Classic Rock und Artsy Indie Music-, obwohl dies die überzeugendste Synthese dieser Stile des Quartetts ist.

Das gleiche Lob kann auf die Melodien angewendet werden Getötet werden Das spielt es weicher und süßer. „Cobra“ ist luftig und verfügt über eine beat-jungen-ähnliche Schallpalette, die wunderbar mit dem Titel „Au Pays du Cocaine“ in einem Tempo, das den ausdrucksstarken Bariton von Winter ins Rampenlicht stellt, und „Islands of Men“ im Laufe der sechs Minuten als Bassist Dominic Digesu taucht auf und nach unten. Insbesondere dieses Lied erinnert sich funktional an das „pazifische Thema“ aus zerbrochenen sozialen Szene Du hast es bei Menschen vergessenund nicht nur für den tropischen Titel, sondern auch für seine Tempo, instrumentelle Entwicklung und Platzierung in der Tracklist.