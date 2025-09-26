Sinclair sagt, es werde die Ausstrahlung fortsetzen Jimmy Kimmel Live! Auf den lokalen Partnerstationen ab Freitag beenden eine neuntägige Aussetzung der Show.

Die konservative Mediengruppe, die 38 lokale Fernsehsender im ganzen Land besitzt, zog am vergangenen Mittwoch die Late-Night-Show in der Luft, nachdem er die Mord an Charlie Kirk umgegeben hatte. Die von Sinclair ergriffenen Maßnahmen zusammen mit der Kollegen der Partnergruppe Nexstar – als Reaktion auf den Druck des FCC -Vorsitzenden Brendan Carr – war ABC, vorübergehend auszusetzen Jimmy Kimmel Live!.

Als Kimmel am vergangenen Dienstagabend in die Luft zurückkehrte, weigerte sich Sinclair immer noch, die Show auszustrahlen, und forderte, dass Kimmel eine Entschuldigung ausstellte und sowohl Kirks Familie als auch seiner politischen Gruppe, Turning Point USA, eine „sinnvolle persönliche Spende“ ausgibt. Sie forderten auch „formelle Diskussionen“ mit ABC über das „Engagement des Netzwerks für Professionalität und Rechenschaftspflicht“.

Während Kimmel während seines ersten Monologs sicherlich zerstreut war, gab er nie eine Entschuldigung für seine Kommentare aus, und es gibt auch keine Beweise dafür, dass er eine Spende an Kirks Familie oder Wendepunkt USA gemacht hat. Und in seiner Erklärung, in der Kimmels Rendite am Freitag angekündigt wurde, gab Sinclair zu, dass seine Vorschläge an ABC und Disney nicht verabschiedet worden waren.

Trotzdem hat Sinclair den Kurs umgekehrt und sagt, dass es sich nicht mehr vorbefragten Jimmy Kimmel Live! Komm Freitagabend.

Sinclairs Aussage vollständig:

„Unser Ziel in diesem Prozess war es, sicherzustellen, dass die Programmierung für das größtmögliche Publikum korrekt und engagiert bleibt. Wir übernehmen unsere Verantwortung als lokale Rundfunkveranstalter ernst, um Programme bereitzustellen, die den Interessen unserer Gemeinden dienen und gleichzeitig unsere Verpflichtungen für die Luft -Network -Programmierung aus der Luft eingehen.

In der letzten Woche haben wir nachdenkliches Feedback von Zuschauern, Werbetreibenden und Community -Leitern erhalten, die eine breite Palette von Perspektiven vertreten. Wir haben auch beunruhigende Gewaltakte miterlebt, einschließlich des verabscheuungswürdigen Vorfalls einer Schießerei auf einer ABC -Partnerstation in Sacramento. Diese Ereignisse unterstreichen, warum verantwortungsbewusstes Rundfunk wichtig ist und warum ein respektvoller Dialog zwischen unterschiedlichen Stimmen so wichtig bleibt.

In unseren laufenden und konstruktiven Diskussionen mit ABC schlug Sinclair Maßnahmen vor, um die Rechenschaftspflicht, das Feedback der Zuschauer und den Community-Dialog zu stärken, einschließlich eines netzwerkweiten unabhängigen Ombudsmanns. Diese Vorschläge wurden als Zusammenarbeit zwischen den ABC -Partnern und dem ABC -Netzwerk vorgeschlagen. Während ABC und Disney diese Maßnahmen noch nicht erfüllt haben und Sinclair ihr Recht respektiert, diese Entscheidungen im Rahmen unserer Netzwerk -Partnervereinbarungen zu treffen, glauben wir, dass solche Maßnahmen das Vertrauen und die Rechenschaftspflicht stärken könnten.

Unsere Entscheidung, dieses Programm vorzubeugen, war unabhängig von jeder Interaktion oder einem Einfluss der Regierung. Die Redefreiheit bietet Sendern das Recht, über den Inhalt ihrer lokalen Stationen zu urteilen. Obwohl wir verstehen, dass nicht jeder unseren Entscheidungen über das Programmieren zustimmen wird, ist es einfach inkonsistent, die Redefreiheit zu verpflichten und gleichzeitig die luftspezifischen Inhalte zu fordern.

Als Unternehmen, das in lokalen Stationen verwurzelt ist, ist Sinclair nach wie vor verpflichtet, unseren Gemeinden mit Programmierung zu dienen, die ihre Prioritäten widerspiegeln, ihr Vertrauen verdienen und konstruktive Dialog fördern. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit ABC zusammenzuarbeiten, um Inhalte zu liefern, die ein breites Spektrum unserer Gemeinden dienen. “