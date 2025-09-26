Aaron Sorkins Follow-up zu Das soziale Netzwerk hat sich von einer wilden Idee zu einer sehr realen Sache entwickelt: Der bevorstehende Film hat jetzt den Titel “ Die soziale Abrechnung und ein Veröffentlichungsdatum vom 9. Oktober 2026.

Darüber hinaus wurden einige der größten Casting-Gerüchte des Films bestätigt, als der brandneue Oscar-Gewinner Mikey Madison als Frances Haugen, der junge Ingenieur, der auf Facebook das Verhalten von Facebook gepfbart hat Wall Street Journal Reporter Jeff Horwitz, der von Jeremy Allen White gespielt wird.

Jeremy Strong wurde inzwischen bestätigt, Mark Zuckerberg zu spielen. Der Folge Stern erbt die Rolle von Das soziale NetzwerkJesse Eisenberg, der offen war, nicht mehr mit dem Tech -Gründer in Verbindung gebracht werden zu wollen.

Das Skript basiert auf Das Wall Street Journal Ermittlungsreihe, Die Facebook -Dateiendas das Bewusstsein des Unternehmens für die negativen Auswirkungen seiner Plattform, einschließlich der Ausbreitung von Fehlinformationen und ihrem Beitrag zum Schaden in der realen Welt, aufdeckte.

Hier ist die offizielle Beschreibung für das Projekt mit freundlicher Genehmigung von Sony:

Ein Begleitstück zum Hit -Film Das soziale NetzwerkSorkins Original -Drehbuch erzählt die wahre Geschichte, wie Frances Haugen (Madison), ein junger Facebook -Ingenieur, die Hilfe von Jeff Horwitz (weiß), a Wall Street Journal Reporter, um eine gefährliche Reise zu unternehmen, die in den am meisten bewachten Geheimnissen des sozialen Netzwerks die Pfeife bläst.

Sorkin gewann seinen ersten Oscar zum Schreiben Das soziale NetzwerkUnd Die soziale Abrechnung wird sein vierter Film als Regisseur sein, folgt Mollys SpielAnwesend Der Versuch der Chicago 7Und Die Ricardos sein. Er erwägt auch angeblich einen Neustart von Der Westflügel.