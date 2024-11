Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Chris Diamantopoulos ist kein durchschnittlicher Schauspieler. Er ist ein menschliches Chamäleon mit einer Vorliebe dafür, charismatische Schurken zu spielen, die nicht gewinnen sollten, aber trotzdem irgendwie dafür sorgen sollten, dass man sich für sie einsetzt. Im Gespräch mit Kyle Meredith ist Diamantopoulos im Gespräch ebenso lebhaft wie auf der Leinwand und erzählt alles aus seinem neuesten Projekt. Der Klebrige – eine düster-komödiantische Version von Kanadas berüchtigtem Ahornsirupraub, der am 6. Dezember auf Prime Video Premiere feiert – bis hin zu seiner unerwartet kostspieligen Adoption einer 130 Pfund schweren Schildkröte. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

„The Sticky hat alles – Krimi, Comedy und eine seltsam klebrige Seite Nordkanadas“, sagt Diamantopoulos mit einem Grinsen. Basierend auf einem echten Raubüberfall im Jahr 2011, bei dem es um Ahornsirup im Wert von mehreren Millionen Dollar ging, Der Klebrige ist eine skurrile, Coens-artige Serie, in der Diamantopoulos einen tollpatschigen Bostoner spielt, der versucht, das Schicksal zu überlisten. „Er ist ein Typ, der herumläuft, als wäre er der Hauptdarsteller in seinem eigenen Film“, erklärt Christopher, „aber die dünne Fassade bricht schnell und es entsteht Heiterkeit.“ Mit Margot Martindale und einem absolut perfekten Jamie Lee Curtis in den Hauptrollen machen das seltsame Ensemble und die sepiafarbene Atmosphäre der Serie sie zu einem unverzichtbaren Feiertagsgelage.

Darüber hinaus Der KlebrigeDiamantopoulos blickt auf eine 40-jährige Karriere zurück, seit er als Robin Williams an der Reihe war Hinter der Kamera: Die unerlaubte Geschichte von Mork & Mindy um Mickey Mouse zu äußern. „Ich bin besessen davon, die Stimme einer Figur zu finden – sie ist das Tor zu allem“, sagt er.

