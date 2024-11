Ridley Scotts langjähriger Kameramann sagt, der 87-jährige Filmemacher sei „faul“ geworden und opfere Qualität aus Gründen der Zweckmäßigkeit.

Im Interview mit DocFix (über World of Reel) sprach John Mathieson über seine Erfahrungen bei der Arbeit Gladiator II. Die beiden arbeiteten zuvor zusammen an Filmen wie Streichholzmänner Und Königreich des Himmelsund im Vergleich zu diesen Produktionen sagte Mathieson, dass er Scotts Arbeit darin gefunden habe Gladiator II „wirklich faul“ und „ziemlich ungeduldig“ sein.

Mathieson kritisierte insbesondere Scotts Verwendung eines Multikamera-Setups, anstatt sich nur auf ein Objektiv zu verlassen, was seiner Meinung nach zu weniger Liebe zum Detail führte. „Es sind jetzt die CG-Elemente (Computergrafik), die aufräumen, Dinge im Bild lassen, Kameras im Bild, Mikrofone im Bild, herunterhängende Teile des Sets, Schatten von Booms“, erklärte Mathieson. „Und sie sagten einfach (am Gladiator II), ‚Na, räum es auf.‘“

„(Scott) ist ziemlich ungeduldig, deshalb möchte er so viel wie möglich auf einmal bekommen“, fügte Mathieson hinzu. „Es ist nicht sehr gut für die Kinematographie.“

„Schauen Sie sich seine älteren Filme an und die Tiefe der Dinge war ein wesentlicher Bestandteil der Beleuchtung“, fuhr er fort. „Mit vielen Kameras kann man das nicht machen, aber er will einfach alles hinbekommen … Viele Kameras zu haben, hat meiner Meinung nach die Filme nicht besser gemacht … Es ist ein bisschen hektisch, hektisch, hektisch. Das hat sich in ihm verändert. Aber so will er es machen, und ich mag es nicht und ich glaube nicht, dass es viele Leute tun, aber die Leute lieben seine Filme und er ist Ridley Scott und kann tun, was er will.“

Lesen Sie unsere Rezension von Gladiator IIund sehen Sie, wie die Fortsetzung den Originalfilm verbindet.