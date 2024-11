Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Kyle Meredith setzt sich mit den Stars und Musikern hinter Netflix‘ neuem Weihnachtshit zusammen. Triff mich nächstes Weihnachten. Christina Milian, Devale Ellis und die Gesangsphänomene von Pentatonix prägen den Film, der Romantik, Urlaubsstimmung und natürlich unvergessliche Musik vereint. Von flirtenden Flughafen-Lounges bis hin zu magischen Konzerten – der Film interpretiert saisonale Klischees auf fantasievolle Art und Weise, und das Publikum auf der ganzen Welt ist darauf aufmerksam geworden – er steht bereits in 43 Ländern an der Spitze der Charts. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie erhalten.

Für Milian fühlte sich das Projekt wie eine Heimkehr an. „Ich habe so viele Weihnachtsfilme gedreht, aber dieser stach heraus. Es ist nicht übermäßig sentimental oder vorhersehbar, und das kommt selten vor“, sagt sie. Das Streben ihrer Figur Leila nach einer märchenhaften Romanze – und einer Eintrittskarte für das ausverkaufte Heiligabendkonzert von Pentatonix (Tickets für ihre sehr reale Weihnachtstournee erhalten Sie hier!) – verbindet Charme mit genau der richtigen Portion Chaos.

Devale Ellis, der den liebenswerten Außenseiter des Films, Teddy, spielt, genoss seine Chance, das Drehbuch umzudrehen. „Endlich kommt der nette Kerl als Erster ins Ziel“, lacht er. Aber trotz aller romantischen Komödien-Beats sagen die Stars, dass es in der tieferen Botschaft des Films um Schicksal und Glauben geht, die mit Humor und Herz vorgetragen wird.

Den musikalischen Kern des Films bilden Pentatonix, die mit ihren Harmonien und festlicher Fröhlichkeit die Leinwand zum Leuchten bringen. Kevin Olusola und Matt Sallee erzählten, wie die echten Macken der Gruppe ihren Weg in das Drehbuch fanden. „Der spontane Gesang? Das sind wir“, sagt Sallee. Olusola fügt hinzu: „Wir wollten, dass unsere Persönlichkeiten glänzen. Du wirst mich sogar beim Beatboxen sehen, während ich Cello spiele.“ Die Gruppe schrieb auch den Titelsong des Films, „Meet Me Next Christmas“, eine ohrenbetäubende Ergänzung zu ihrem wachsenden Weihnachtskatalog. „Es hat die nostalgische Atmosphäre eines Weihnachtsfilms, aber mit einem modernen Touch“, sagt Olusola.

Hören Sie, wie Christina Milian, Devale Ellis und Pentatonix darüber sprechen Triff mich nächstes Weihnachten und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich die Videos unten ansehen.