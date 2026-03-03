Christina Applegate betrachtete Sebastian Bach einst als eine Weiterentwicklung von Brad Pitt und verließ den Hollywood-Star für den Hair-Metal-Sänger. Die Schauspielerin erinnerte sich in ihren neuen Memoiren an diesen Moment: Du mit den traurigen Augen.

Damals war Applegate 17 Jahre alt und spielte die Hauptrolle Verheiratet… mit Kindernund lud Pitt 1989 ein, mit ihr an den MTV Video Music Awards teilzunehmen.

„Ich hatte die ganze Nacht damit verbracht, Bach anzustarren, der damals ein langhaariger Kerl war, der die Band Skid Row anführte“, schrieb Applegate (auszugsweise aus dem…). New York Post). „Ich hasse es, es so auszudrücken, aber Brad war damals noch auf dem Weg als Schauspieler und er war noch nicht DER Brad Pitt, der Mann, von dem so viele Menschen träumen.“

Sie fuhr fort: „Und es kommt noch schlimmer: Brad musste meine Mutter mürrisch nach Hause fahren. Offenbar geriet Brad unterwegs an einer Tankstelle fast in Streit mit ein paar Bandenmitgliedern und war anschließend, was nicht überraschend war, sehr sauer auf mich.“

Applegate bereute ihre Entscheidung schnell, als sie herausfand, dass Bach eine langjährige Freundin und ein einjähriges Baby hatte. Sie schrieb auch, dass Pitt viele Jahre lang nicht mit ihr gesprochen habe, bis sie sich schließlich geklärt hätten.

Sie schrieb weiter: „Schließlich waren wir uns einig, dass ich ein Kind gewesen war, und obwohl er viel Besseres verdient hatte, war es an der Zeit, dem Kind zu vergeben, das ihn als Leadsänger von Skid Row entlassen hatte“, und witzelte: „Natürlich ist Brad jetzt DER Brad Pitt, und Sebastian Bach … nun, er hat immer noch lange Haare, schätze ich.“ Autsch!

Vor etwa zehn Jahren ging Bach auf die Situation ein und sagte, er habe Applegate die Geschichte erzählen hören und sei geschmeichelt genug gewesen, sie trotz ihrer eher beleidigenden Erinnerung in seinen eigenen Memoiren zu erwähnen.

Er sagte damals: „Sie wurde kürzlich am interviewt Unterhaltung heute Abend oder so, und sie fragten: „Was war das Dümmste, was du jemals getan hast?“ Und sie sagt: „Eines Nachts habe ich Brad Pitt wegen dieses anderen Kerls im Stich gelassen.“ Und dieser Typ wäre ich. Es gab also eine Zeit auf dieser Erde, in der Sebastian Bach ein heißerer Kerl war als Brad Pitt. Natürlich steht das im Buch. Das muss ich jemandem sagen!“

Schließlich ließ sich Applegate mit einem Rockstar nieder und heiratete seinen jetzigen Ehemann Martyn LeNoble, den Bassisten von Porno for Pyros. Das Paar, das 2013 heiratete, hat eine gemeinsame Tochter namens Sadie.

Spulen wir nun zurück in die Gegenwart: Bach startete kürzlich eine Headliner-Solotournee durch Nordamerika, die bis Anfang April läuft.