Es stellte sich heraus, dass Warner Bros. in der Lage ist, ein solches Drama zu produzieren nicht Beteiligen Sie sich daran, wem es in Zukunft gehören wird. Das Studio entwickelt derzeit einen neuen Film aus der Welt von Game of Throneslaut Page Six Hollywood, mit Kartenhaus Showrunner und Andor Produzent Beau Willimon schreibt das Drehbuch.

Page Six Hollywood berichtet, dass sich der geplante Film auf die Figur von Aegon I. konzentrieren könnte, dessen gewalttätige Herrschaft (die meisten) Westeros vereinte. Zu Aegons lustigen Spitznamen gehören Aegon der Eroberer und Aegon der Drache; seine Zeit als Herrscher ging den Ereignissen von voraus Game of Thrones um etwa 300 Jahre und ging voraus Haus des Drachen um 100 Jahre. (Der jüngste Spin-off, Ein Ritter der Sieben Königreichespielt zwischen den beiden Serien, etwa mehrere Jahrzehnte später Haus des Drachen.)

Ein Theaterstück Game of Thrones Der Film scheint nicht allzu weit hergeholt zu sein, obwohl das Schicksal des Projekts davon abhängen könnte, wie sich der laufende Deal zwischen Warner Bros. und Paramount entwickelt. Dennoch zeigt ein Blick auf Paramounts Plan für 2025, dass das Studio IP-basiertes Storytelling liebt, sodass Aegons Kampf um die Vorherrschaft möglicherweise besser abschneidet als die ursprünglichen WB-Projekte, die sich derzeit in der Entwicklung befinden.

Für noch mehr Westeros-Spaß ist hier das Team von Ein Ritter der Sieben Königreiche auf seine frechen Nicken zu Game of Thrones in der Premiere. (Wortspiel beabsichtigt.)