Eine der größten Überraschungen der Preisverleihungssaison 2026 war Amy Madigan, denn die 75-jährige Schauspielerin erhielt für ihre Arbeit in eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin Waffen. Die Auszeichnung kam aufgrund ihrer Qualität in ihrer Arbeit oder Karriere nicht unerwartet: Madigan ist eine versierte Schauspielerin und wurde bereits für die Rolle der Nebendarstellerin in den 1985er Jahren nominiert Zweimal im Leben. Jedoch, Waffen ist ein Horrorfilm, ein Genre, das nie ein Favorit der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences war – zumindest bis jetzt.

„Eines der süßesten Dinge im gesamten Herstellungsprozess Waffen „Es war, zu sehen, wie Amy die Herausforderung annimmt, sie umwirft und dann zu sehen, wie die Leute reagieren“, erzählte mir Regisseur Zach Cregger kürzlich in einem Telefoninterview. „Es ist so befriedigend. Ich freue mich so für sie. Ob sie gewinnt oder nicht, ist mir ziemlich egal. Ich bin einfach begeistert, dass sie für etwas Außergewöhnliches gewürdigt wird.“

In der fast 100-jährigen Geschichte der Oscars wurden Horrorfilme oft in den Kategorien „Hinter den Kulissen“ gewürdigt: 1973 Der Exorzist gewann zum Beispiel in den 1986er Jahren für adaptiertes Drehbuch und Ton Die Fliege gewann für seine Make-up-Effekte. Es gibt weit weniger Fälle, in denen die Schauspieler eines Horrorfilms nominiert wurden: Fredric March war 1931 der erste Schauspieler, der für seine Arbeit in diesem Genre ausgezeichnet wurde Dr. Jekyll und Mr. Hydewobei Ruth Gordon die erste Schauspielerin war, die nach ihrer Gänsehaut-Arbeit in den 1968er-Jahren triumphierte Rosemarys Baby.

Abgesehen von diesen Premieren kann man die anderen Schauspieler, die Oscars für diese Art von Genre-Darbietung gewonnen haben, an einer Hand abzählen: Kathy Bates hatte Schwierigkeiten, sich zu verabreden, nachdem sie den verrückten Stalker der 1990er Jahre gespielt hatte Elendaber sie bekam dafür eine Hauptdarstellerin-Trophäe, und im folgenden Jahr gewann Jodie Foster für ihre Rolle als Clarice Starling in „Oscar Juggernaut“. Das Schweigen der Lämmer. Anthony Hopkins gewann auch den Hauptdarsteller für Schweigenund abhängig von Ihrer Interpretation der 2010er Jahre Schwarzer SchwanAuch Natalie Portman gehört zu diesem sehr exklusiven Club.

Selbst Nominierungen für Horroraufführungen sind schwer zu bekommen, obwohl Daniel Kaluuya als Hauptdarsteller anerkannt wurde Aussteigen (Später gewann er in der Kategorie „Nebendarsteller“) Judas und der schwarze Messias) wurde Johnny Depp dafür gefeiert, dass er sich durch Sprechgesang durchsetzte Sweeney Toddund Sigourney Weaver hat sie mehr als verdient Außerirdische (1986) nicken nur für die Zeile „Geh weg von ihr, du Schlampe!“

Diese Geschichte macht Madigan’s aus Waffen Erfolg umso spannender. Madigan war als Kevin Costners Frau ein unvergesslicher Hit Feld der Träumeerschreckte uns in dem HBO-Drama Karnevalund brach bei der Verfilmung von einige Herzen Das Laramie-Projekt. Jedoch, Waffen ist ihre profilierteste Rolle seit Jahren. Als ich letzten Sommer Creggers kurvigen, oft urkomischen Thriller rezensierte, zögerte ich nicht, Madigan als „einen sofort ikonischen neuen Horror-Bösewicht zu loben – visuell eindeutig, voll engagiert und absolut furchteinflößend.“ Allerdings wagte ich nicht vorherzusagen, welchen Lauf sie am Ende haben würde.

Während sich die Preisverleihungssaison dem Ende zuneigt, hat Madigan bisher die Auszeichnung als beste Nebendarstellerin bei den Critics Choice Awards, dem New York Film Critics Circle, der Online Film Critics Society, der Boston Society of Film Critics und zuletzt den Screen Actors Guild Awards gewonnen. Sie wurde für ihre Arbeit auch von den Golden Globes, den Saturn Awards und mehreren Kritikergruppen nominiert – derzeit gibt es über 60 Fälle, in denen sie auf IMDB ausgezeichnet wird

Es ist der Triumph der Screen Actors Guild, der ihre Chancen dramatisch erhöht: Seit 2009 erhält die Gewinnerin des neu umbenannten Actor Award für Nebendarstellerinnen den Oscar in derselben Kategorie. Von dieser Regel gab es in den letzten 17 Jahren genau eine Ausnahme: 2018 siegte Emily Blunt bei der SAG Ein ruhiger Ort — Wenn Beale Street sprechen könnteRegina King, die den Oscar mit nach Hause nehmen würde, wurde von der Schauspielerzunft auf seltsame Weise brüskiert.

Auch die anderen Nominierten für die Kategorie „Nebendarstellerin“ in diesem Jahr sind allesamt starke Anwärter. Teyana Taylor schlug Madigan bei den Golden Globes, weil sie sie mitbrachte Eine Schlacht nach der anderen’s Perfidia Beverly Hills zum Leben erweckt; Sentimentaler Wert war ein sentimentaler Favorit für die Academy-Wähler, wobei sowohl Elle Fanning als auch Inga Ibsdotter Lilleaas geehrt wurden. Ach ja, und wenn wir schon beim Horror sind: Hier ist auch der leuchtende Wunmi Mosaku im Spiel, einer der 16 rekordverdächtigen Nominierungen von Ryan Coogler Sünder dieses Jahr erhalten.

Jeder dieser Schauspieler könnte hier gewinnen, aber Madigan hat jetzt ernsthaften Schwung und eine lange Geschichte des guten Willens hinter sich. Außerdem war Tante Gladys wirklich eine der schrecklichsten (fiktiven) Bösewichte des Jahres, mit ihrer zu roten Perücke, dem geballten Kinn und der rücksichtslosen Missachtung anderer. Bei der ersten Einführung in Waffenist sie leicht als komische Figur zu erkennen, bevor sie das volle Ausmaß ihrer Kräfte offenbart – eine wunderschön ausgeführte Fehlleitung, dank einer perfekten Zusammenarbeit zwischen Drehbuch und Darsteller.

Der Nominierungserfolg von Sünder ist ein starker Indikator dafür, dass das Genre bei den Preiswählern ein neues Maß an Anerkennung erreicht hat – vielleicht zum Teil, weil das Genre selbst heutzutage floriert. Wie Cregger sagt: „Ich denke, dass Horror im Moment ein sehr aufregender Bereich für Filme ist. Es ist einer der wenigen Bereiche in Hollywood, in dem man mit einem großen Budget gewagte, unverschämte Sachen machen kann und die Leute auftauchen. Und ich finde das großartig.“

Kann dieser Kritikerlob und Kassenerfolg auch mit einer wohlverdienten Trophäe einhergehen? Umso besser.

Waffen wird jetzt auf HBO Max gestreamt. Die Oscar-Verleihung findet am 15. März 2026 unter der Moderation von Conan O’Brien statt.