Vor einem Monat kündigten die sozialen Kanäle des Ozzfest eine Rückkehr im Jahr 2027 an. Jetzt hat Sharon Osbourne das Comeback des bahnbrechenden Metal-Festivals bestätigt, indem sie sagte, dass das Ozzfest „absolut“ im Jahr 2027 zurückkehren wird, während die offizielle Instagram-Seite des Festivals am Dienstag mit einer neuen Grafik verdoppelte, in der es einfach hieß: „Ozzfest wird zurückkehren.“

Bei einer Podiumsdiskussion auf der MIDEM-Konferenz der Musikindustrie in Cannes, Frankreich, letzten Monat (und erst vor einem Tag auf YouTube hochgeladen) erklärte Sharon: „Ja, absolut“, als sie nach der Rückkehr des Ozzfest im Jahr 2027 gefragt wurde. „Ja, wir werden es tun.“

Sie fuhr fort: „Nun, das letzte, was wir gemacht haben, war 2018. Es dauerte nur einen Monat, bis Ozzy (Osbourne) krank wurde, und das war beim Forum in LA. Und ich denke: „Ja, es ist eine Marke.“ Es wird ohne dich funktionieren.‘ Und er sagte: ‚Wir sollten es tun.‘“

Bereits im Januar erzählte Sharon Plakatwand Sie war in Gesprächen mit Live Nation über die Rückkehr des Ozzfest und sagte: „Es war etwas, das Ozzy sehr am Herzen lag: jungen Talenten eine Bühne vor vielen Leuten zu geben.“ Wir haben in diesem Land wirklich Metal-Festivals ins Leben gerufen. Es wurde (nachgeahmt, aber) nie mit dem Geist gemacht, den wir hatten, denn unser Unternehmen war ein Ort für neue Talente. Es war wie ein Sommercamp für Kinder.“

Dem Ozzfest, das 1996 ins Leben gerufen wurde, wird zugeschrieben, dass es zum Start der Karrieren von Bands wie System of a Down, Disturbed und anderen beigetragen hat. Im Laufe der Jahre wurde das reisende Metal-Fest größtenteils entweder von Ozzy Osbourne oder Black Sabbath als Headliner angeführt.

Sehen Sie sich unten Sharons Bestätigung und den Instagram-Beitrag von Ozzfest an, in dem die bevorstehende Rückkehr des Festivals angekündigt wird.