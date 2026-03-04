Das Outside Lands Music Festival in San Francisco hat sein Line-up für 2026 bekannt gegeben, mit Charli XCX, RÜFÜS DU SOL und The Strokes an der Spitze.

Das Festival kehrt vom 7. bis 9. August zum 18. Mal in den Golden Gate Park in San Francisco zurück und wird außerdem The xx, Turnstile, Baby Keem, Geese, Djo, Wet Leg, Empire of the Sun, Clipse, Labrinth, Dijon, Ethel Cain und Death Cab for Cutie (mit einem Set am frühen Nachmittag und einem Set am Abend) präsentieren.

Weitere für Outside Lands 2026 angekündigte Namen sind Lucy Dacus, Not For Radio, GRiZTronics (Subtronics + GRiZ), Disco Lines, Modest Mouse, Glorilla, Mariah the Scientist, Sierra Ferrell, Malcom Todd, Tinashe, Jade, The Temper Trap, Audrey Hobert, Snow Strippers, The Story So Far, Frost Children, Sienna Spiro, Boys Noize, Momma, Wunderhorse, After, Die Spitz, Balu Brigada, Haute & Freddy, Jim Legxacy, Yard Act, Bad Nerves, Racing Mount Pleasant, Night Tapes und viele mehr.

Tickets für Outside Lands 2026 werden am Donnerstag, dem 5. März, um 12:00 Uhr PST über die Website des Festivals für die breite Öffentlichkeit verkauft. Treue- und Chase-Vorverkaufskarten sind ab sofort erhältlich, Ranger-Vorverkaufskarten werden ab Mittwoch, dem 4. März, um 10:00 Uhr PST verfügbar sein. Zu den Passtypen gehören dreitägige GA-, GA+- und VIP-Optionen. Erfahren Sie hier mehr.

