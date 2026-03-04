„You gotta get your Feet Wet“, singt Harry Styles auf „Dance No More“, einem Titel aus seinem neuen Album Küsse die ganze Zeit. Disco, gelegentlich. Wie viele Liedtexte des Projekts handelt es sich dabei weniger um eine Anweisung an das Publikum, sondern um eine Selbstregulation. Styles weiß, dass es ohne Eintauchen keine Katharsis gibt, und auf seinem neuen Album braucht er dringend eine Veröffentlichung.

Diese Veröffentlichung kommt am kraftvollsten auf Titeln wie „Season 2 Weight Loss“ zum Ausdruck, wo ein frenetischer Breakbeat zu etwas Rohem und Dringlichem weicht, oder „Pop“, wo der Ansturm neuer Liebe fast in Panik gerät. Das sind die Momente, die definieren Küsse die ganze Zeitund Styles ist nie überzeugender als wenn er ausfällt.

Styles‘ erstes neues Album seit 2022 Harrys Haus verspricht Transzendenz durch Tanzmusik. Es ist sicherlich ein Merkmal des Eröffnungssongs – und der einzigen Vorschau des Albums vor der Veröffentlichung – „Aperture“. Während des gesamten fünfminütigen Tracks lässt Styles einen kaleidoskopischen Beat und eine euphorische Hookline für sich sprechen und steigert sich von gedämpfter Intimität zu einem chorgeladenen Refrain, der wirklich euphorisch wirkt. Es setzt eine klare Erwartung: Harry Styles geht auf die Tanzfläche und nimmt uns mit.

Aber Küsse die ganze Zeit. Disco, gelegentlich – getreu dem Titel – ist dieses Album nur gelegentlich. Häufiger handelt es sich um eine Platte über das Hin und Her einer Romanze, das Entstehen und Auflösen von Beziehungen und eine rastlose Suche nach etwas, das Styles nicht genau benennen kann. Die Disco ist real, aber Styles‘ existenzielle Krise ist es auch.

Klanglich funktioniert sein neues Album jedoch nicht wie „Harry Styles ist ein House-Music-Pivot a la Beyoncé“. Renaissance.„Das meiste davon stimmt mit Styles‘ mittlerweile standardmäßigem rosafarbenem Poprock überein, aber dieses Mal liegt der Schwerpunkt auf der Art von nervösem, basslastigem Indie-Rock, der die späten 2000er und frühen 2010er Jahre beherrschte.“ Spuren von Franz Ferdinands aufgeladenem Gitarrenpop tauchen in „Are You Listening Yet?“ auf; Two Door Cinema Club und Vampire Weekend verfolgen beide den Schlusstrack „Carla’s Song“; und der selbsternste Glanz von The 1975 ist überall in „Taste Back“ und „American Girls“ zu finden (obwohl Styles ihn mit deutlich weniger Ironie trägt).

Styles erwähnte, dass ein kathartisches Erlebnis bei einer LCD Soundsystem-Show die Grundlage dafür bildete „Küsse die ganze Zeit“s musikalische Leitung, und es gibt definitiv Spuren von James Murphys Arbeit rund um die Instrumentierung und Produktion. Die Synth-Voicings schwirren oft zu Beginn des Mixes, besonders im Highlight „Season 2 Weight Loss“, einem der aufregendsten und chaotischsten Momente des Albums. Es fühlt sich an wie eine strukturelle Anspielung auf LCD und Crystal Castles, aber der Breakbeat, der gewaltige Bass und die ursprüngliche Dringlichkeit des Songs bringen ihn in eine ganz neue Arena.

Obwohl es sich nicht unbedingt durch und durch um ein „Dance“-Album handelt, sind Rhythmus und Bass Schlüsselkomponenten Küsse die ganze Zeit. Diese Tracks neigen dazu, einfach zu pochen, und fast jedes Lied hat eine Basslinie mit Eigenleben; Bei „Ready, Steady, Go!“ ist es unglaublich prominent und trieft vor Sleaze, bei „Taste Back“ und „Pop“ ist es fast karikaturhaft groß und bei „Aperture“ ist es einer der ausdrucksstärksten Aspekte. Das Schlagzeug auf dem Album stammt überwiegend von Tom Skinner, der für seine Arbeit bei The Smile und Sons of Kemet bekannt ist, und hat auch erheblichen Einfluss auf den Gesamtsound des Albums. Besonders hervorzuheben sind sie in „Season 2 Weight Loss“, wo es einen zutiefst befriedigenden Moment gibt, in dem der Groove von einem frenetischen Breakbeat zu einem treibenden Four-on-the-Floor-Rhythmus zusammenbricht.

Aber leider sind nicht alle Songs ganz so fesselnd und elektrisierend wie „Season 2 Weight Loss“ und „Pop“. Die an die Ballade angrenzenden Titel „Coming Up Roses“ und „Paint By Numbers“ sind unbestreitbar hübsche, akustisch geprägte Nummern, passen aber nicht in die gleiche Welt wie andere Titel auf der Platte. Gemeinsam mit Produzent Kid Harpoon beschäftigt sich Styles mit der Spannung zwischen dem Natürlichen und dem Digitalen. Es ist überraschend, dass ein Album mit pochenden, mechanistischen Beats und bangen Synthesizern so offen barocke Momente von Violine und symphonischer Orchestrierung aufweist.

Mehr als die klangliche Spannung ist jedoch der offensichtlichste Konflikt in Küsse die ganze Zeit ist eine der Romantik. Styles beschäftigt sich in jeder Phase mit Beziehungen. „Auf die Plätze, fertig, los!“ handelt vom dringenden, körperlichen Ansturm eines neuen Liebhabers; „Pop“ spielt weiter in der neuen Liebesgeschichte, wo die Gefahr eines möglichen Herzschmerzes so hoch ist, dass man das Gefühl hat, die Welt könnte jeden Moment zusammenbrechen. Harry sucht in „The Waiting Game“ ständig nach Liebe, kann sie aber einfach nicht finden; In „Staffel 2 Weight Loss“ und „Coming Up Roses“ beklagt er den Tod einer Beziehung.

Es gibt ein paar lyrische Momente, die hervorstechen, etwa wenn Styles singt: „You’ve had your tummy tickled/ Are you listening?“ zu „Hörst du schon zu?“ Und „Scheint uns das alles einander näher zu bringen? Oder stelle ich Ihr Leben in den Hintergrund und urteile, während Sie fahren?“ zu „Coming Up Roses“. Aber die fesselndsten Worte des Albums kommen dann, wenn der Einsatz am höchsten ist und Styles sich mitten im Geschehen entblößt. „Du willst ein Stück oder gar nichts“, erklärt er bei „Season 2 Weight Loss“, und es landet wie ein Schlag in die Magengrube, gerade weil das Lied darum herum so aus den Fugen geraten und verzweifelt ist.

Ob Sie es glauben oder nicht, „Küsse die ganze Zeit“Die transzendentesten Momente sind nicht die, in denen er sich völlig der Tanzfläche hingibt, sondern die, in denen seine alten romantischen Instinkte mit dieser neuen, ruhelosen Energie kollidieren – und in dieser Reibung liegt die Magie. „Pop“ und „Season 2 Weight Loss“ funktionieren nicht, weil sie klare Dreh- und Angelpunkte sind, sondern weil sie so klingen, als würde Styles gleichzeitig in zwei Richtungen gezogen.

Es gibt jede Menge standardmäßige, absolut sichere Harry-Styles-Gerichte – genug, um eingefleischte Fans und Gelegenheitshörer zufrieden zu stellen. Aber ab und zu lässt er die Nähte sichtbar werden, was zu einigen der aufregendsten Songs seiner Karriere führt. Er könnte es sich sicherlich leisten, seine Musik noch mehr ins Wanken zu bringen. „Du musst deine Füße nass machen“, sagt er uns. Beim nächsten Mal stürzt er sich vielleicht kopfüber.

