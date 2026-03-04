Damon Albarn hat bestätigt, dass er punktet KünstlichLuca Guadagninos kommender OpenAI-Film. Im Interview mit Der Nadeltropfenerklärte der Gorillaz-Mastermind, wie die Arbeit an dem Film zu seiner Überzeugung beitrug, dass KI die Seele der kreativen Reise eines Künstlers nicht nachahmen kann.

„Ich habe mich ziemlich mit KI beschäftigt, weil ich eine Partitur für einen Film mit dem Titel gemacht habe Künstlich „Im Moment dreht sich alles um die Gründer von ChatGPT“, sagte Albarn. „Ich hatte also viel Zeit, darüber nachzudenken. Musik und Kunst sollten nicht einfach sein. Sobald es einfach wird, ist es bedeutungslos. In gewisser Weise sind es die Dinge, die man nicht sieht oder hört, die es zu Kunst machen. In gewisser Weise wissen Sie, was ich meine. Es ist eine seltsame Intuition, die der Zuhörer hat und die den Weg aufgreift, den der Künstler durchgemacht hat, um mit dem Tonfall der Stimme usw. etwas Besonderes zu schaffen. Das kann man nicht ersetzen.“

Albarn erwähnte seine Arbeit als Komponist, als er über das Eindringen von KI in die Musikindustrie sprach. „Ich denke, es gab einen dummen Moment, in dem die großen Konzerne dachten, KI würde ihr Leben einfacher und mehr Geld machen“, erklärte er. „Und nun ja, das ist nicht der Fall. Es wird einfach … Ich glaube nicht, dass es der KI möglich ist, gefühlvolle Musik zu machen.“

Zuvor hatte er seine Beteiligung am Soundtrack bereits im Januar 2026 in einem Interview mit angedeutet Ungeschnitten: „Ich arbeite derzeit an der Musik zu Luca Guadagninos Film Künstlichüber (OpenAI-CEO) Sam Altman. Ich singe einige Lieder und schreibe elektronische und Orchesterbegleitung.“

Künstlich spielt in den turbulenten fünf Tagen des Jahres 2023, als Sam Altman entlassen und dann als CEO des Unternehmens ChatGPT wieder eingestellt wurde. Andrew Garfield wird Altman spielen, Ike Barinholtz wird Elon Musk spielen. Zur Besetzung des von Simon Rich geschriebenen Films gehören außerdem Monica Barbaro, Yura Borisov, Cooper Hoffman, Jason Schwartzman und Mark Rylance.

Die Vertonung des Films ist nicht Albarns erster Ausflug außerhalb der Grenzen von Blur, Gorillaz oder seinem Solowerk. Neben der Schaffung einer Oper nach dem elisabethanischen Wissenschaftler John Dee im Jahr 2011 und dem Schreiben von Musik für eine Oper im Jahr 2015 Alice im Wunderland Musical vertonte er die Oper des mauretanischen Filmregisseurs Abderrahmane Sissako Le Vol du Boli.

Im Jahr 2023, sagte Albarn Folge dass er an einer anderen Oper arbeitete, nämlich der des deutschen Dramatikers Johann Wolfgang von Goethe Die Zauberflöte Teil Zwei zum ersten Mal zur Musik.

Albarn promotet derzeit das neue Album von Gorillaz. Der Berg. Er und der Mitbegründer der Gruppe, Jamie Hewlett, setzten sich mit uns zusammen Folge für unsere aktuelle Titelgeschichte, die Sie hier lesen können.

Zur Unterstützung des Albums haben Gorillaz für 2026 eine Headliner-Tour durch Nordamerika geplant. Tickets sind derzeit im Vorverkauf für KONG Card- und Citi-Karteninhaber erhältlich. Der Vorverkauf für Künstler beginnt am Freitag, dem 6. März, um 10:00 Uhr Ortszeit. Der allgemeine Vorverkauf folgt dann am Montag, 9. März, um 10:00 Uhr Ortszeit über Ticketmaster.