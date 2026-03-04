Das Line-up für das Aftershock-Festival 2026 wurde vorgestellt, hervorgehoben durch die Headliner Tool, My Chemical Romance, Limp Bizkit und Pierce the Veil.

Das viertägige Fest findet vom 1. bis 4. Oktober im Discovery Park in Sacramento, Kalifornien, statt. Viertageskarten und Einzeltageskarten sind ab sofort an dieser Stelle erhältlich.

Am Donnerstag, den 1. Oktober, sind My Chemical Romance Headliner einer Besetzung, die Sublime, The Offspring, The Pretty Reckless, The Used, Killswitch Engage, New Found Glory, Sevendust, Starset und mehr umfasst.

Am Freitag, den 2. Oktober, wird Limp Bizkit an der Spitze einer Liste stehen, zu der Wu-Tang Clan, Public Enemy, Cypress Hill, $UICIDEBOY$, Insane Clown Posse, Slaughter to Prevail, Dethklok, Underoath und andere gehören.

Pierce the Veil macht am Samstag, dem 3. Oktober, Schlagzeilen mit BABYMETAL, A Day to Remember, Black Label Society, Sleeping with Sirens, Down, Circa Survive, The Ghost Inside, Melvins und mehr im Programm.

Und Tool wird am Sonntag, dem 4. Oktober, mit Auftritten von Danny Elfman, Queens of the Stone Age, AFI, Zakk Sabbath, Stone Temple Pilots, Body Count, Suicidal Tendencies und anderen ausklingen.

„Das diesjährige Aftershock markiert ein mutiges neues Kapitel für das Festival“, sagte Danny Wimmer von Danny Wimmer Presents. „Wir haben Metal, Punk, Emo und Nu-Metal zusammengebracht, um eine Besetzung zu schaffen, die roh, jugendlich und kompromisslos ist. Mit Tool als Moderator des Wochenendes und Pierce the Veil als Headliner-Debüt sprengen wir Grenzen und definieren neu, was Aftershock sein kann.“

Das vollständige Line-up finden Sie im Poster unten.