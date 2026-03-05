Die kommende fünfte Staffel von Der Bär könnte laut Seriengaststar Jamie Lee Curtis der letzte sein. In einem kürzlichen Gespräch mit „Access Hollywood“ verriet Curtis: „Ich denke, jeder hat verstanden, dass es die letzte Staffel der Serie war. Wenn nicht, dann habe ich es völlig vermasselt.“

Curtis hatte zuvor in einem Instagram-Post auf das Ende der Show hingewiesen, ansonsten haben FX und der Rest des Kreativteams jedoch keine öffentliche Stellungnahme zur Zukunft der Show abgegeben. Da Stars wie Ebon Moss-Bachrach und Ayo Edebiri mittlerweile anderswo sehr gefragt sind, ist die Nachricht vom Ende der Show jedoch nicht allzu schockierend.

Der Bär wird jetzt auf Hulu gestreamt. Schauen Sie sich hier unseren Soundtrack-Guide zu Staffel 4 an.