Die Geschichte der Cornbread Mafia kursiert seit Jahrzehnten in Kentucky – teils Legende, teils warnende Geschichte und teils missverstandene Geschichte des amerikanischen Krieges gegen Drogen. Jetzt kommt es in einem neuen Dokumentarfilm auf die Leinwand, der bei SXSW Premiere feiert. Regie führte der Louisville-Filmemacher Evan Mascagni und seine Wurzeln liegen in den Berichten aus erster Hand von Joe Keith Bickett, einer der zentralen Figuren der Saga. Als Mascagni und Bickett mit Kyle Meredith sprachen, ging es um alles von den Ursprüngen des Outlaw-Mythos bis hin zur komplizierten Realität hinter den Schlagzeilen und wie eine Geschichte, die einst Gefängniszellen füllte, jetzt auf Filmfestivals läuft. Hören Sie sich die Episode oben an oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Mascagni verfolgte seinen Weg vom Jurastudium zum Filmemachen und erklärte, dass Dokumentarfilme eine natürliche Möglichkeit seien, Geschichten zu erforschen, die irgendwo zwischen Kultur und Geschichte angesiedelt seien. „Ich dachte, ich würde Anwalt werden“, sagt er, „aber mir wurde klar, dass es mir mehr Spaß macht, Dokumentarfilme zu machen.“ Die Geschichte von Maisbrot-Mafia packte ihn sofort, nachdem er Bicketts Bücher gelesen hatte. „Wenn Sie in diesem Teil des Landes Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre Gras zu sich genommen haben, besteht eine gute Chance, dass es von diesen Leuten stammt“, sagt er. Aber über die Outlaw-Intrige hinaus erkannte Mascagni einen größeren Sinn in der Zeit. „Da gibt es diese Typen, die jahrzehntelang wegen Marihuana im Gefängnis saßen, und jetzt begeben sie sich in eine Welt, in der Marihuana überall legal ist.“

Für Bickett ging es beim Erzählen der Geschichte selbst darum, die Mythologie zu korrigieren, die sich um den Namen herum gebildet hatte. „Es gab eine Menge Dinge, die nicht wirklich stimmten“, sagt er und weist darauf hin, dass er wegen seiner Beteiligung mehr als 20 Jahre im Gefängnis verbrachte. „Die Leute haben diese Vorstellung von der Mafia – den Capones und all dem Zeug. Das ist alles Quatsch.“ Stattdessen beschreibt er die Maisbrot-Mafia als „einen Haufen Landjungen, die nur versuchen, etwas Geld zu verdienen“, Bauern, die erkannten, dass Marihuana profitabler sein könnte als Tabak. Wenn er jetzt zurückblickt, kann er nicht umhin, die Ironie zu erkennen. „Vier oder fünf von uns haben fast ein Jahrhundert zusammen im Gefängnis verbracht … für etwas, das heute legal ist.“

Hören Sie, wie Evan Mascagni und Joe Keith Bickett darüber sprechen Maisbrot-Mafia Dokumentarfilm und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen.

