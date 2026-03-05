Mit einem Remix von Bruce Springsteens „State Trooper“ als Soundtrack, dem ersten Teaser-Trailer für HBO Laternen verspricht einen düstereren, fundierteren Blick auf das DC Comics-Universum als beispielsweise das von James Gunn Übermensch. Aber in der kommenden neuen Serie gibt es immer noch Ringe und fliegende Kerle mit Superkräften, mit Kyle Chandler als Hal Jordan und Aaron Pierre als John Stewart, Veteranen und Neulingen des Green Lantern Corps, die in ein Mysterium verwickelt sind.

Der neue Trailer scheut sich nicht vor der klassischen DC-Ikonographie des Corps – der Anzug, der Ring und sogar eine Laterne im wahrsten Sinne des Wortes tauchen alle im neuen Trailer auf. Doch im Mittelpunkt stehen die Spannungen zwischen Hal Jordan und John Stewart als Mentor und Mentee. Der offiziellen Beschreibung zufolge „folgt die Serie dem neuen Rekruten John Stewart (Aaron Pierre) und der Lantern-Legende Hal Jordan (Kyle Chandler), zwei intergalaktischen Polizisten, die in ein dunkles, erdbasiertes Geheimnis hineingezogen werden, während sie einen Mord im amerikanischen Kernland untersuchen.“ (Daher die Wahrer Detektiv Vibes.)

Kelly Macdonald spielt ebenfalls die Hauptrolle, als örtliche Polizeibeamte, die keine Geduld für Außenstehende haben. Die Serie wurde gemeinsam von Chris Mundy, Damon Lindelof und Tom King kreiert, wobei James Hawes, Stephen Williams, Geeta Vasant Patel und Alik Sakharov alle Episoden der ersten Staffel inszenierten. Lindelof wurde nach seinen Showruns natürlich einer der größten Fernsehproduzenten Verlorenund erhielt Kritikerlob für seine Neuinterpretation von Wächter als limitierte Serie.

Laternen soll im August 2026 auf HBO Premiere haben und auf HBO Max gestreamt werden. Schauen Sie sich unten den ersten Trailer an.