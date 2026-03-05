Die einzige bleibende Konstante von Samstagabend Live (abzüglich der Jahre in den 1980er Jahren) war schon immer der Schöpfer Lorne Michaels. Allerdings über seine gelegentlichen Auftritte in SNL In seinen Skizzen war er schon immer eine rätselhafte Figur, was auch in der neuen Focus Features-Dokumentation zu sehen ist Lorne will sich verändern.

Regie führte der Oscar-prämierte Filmemacher Morgan Neville (20 Fuß vom Ruhm entfernt, Mann auf der Flucht), Lorne wird das Erbe von Michaels und erkunden SNLmit Interviews mit Darstellern und Autoren, darunter Tina Fey, Maya Rudolph, John Mulaney, Andy Samberg, Conan O’Brien und Chris Rock.

In einer offiziellen Pressemitteilung heißt es: „While SNL ist eine der am meisten untersuchten und gefeierten Sendungen in der Geschichte des Fernsehens, der Mann, der die Institution fast fünf Jahrzehnte lang aufgebaut und aufrechterhalten hat, blieb weitgehend außer Sicht. Lorne stellt eine kulturelle Geschichte neu dar, die das Publikum zu kennen glaubt, und bietet einen beispiellosen Zugang zu der stillen Kraft, die die amerikanische Komödie geprägt hat.“

Verwandtes Video

Lorne wird am 17. April 2026 in die Kinos kommen. Schauen Sie sich den Trailer unten an und erfahren Sie mehr in unserem aktuellen Interview mit SNL Darstellerin Sarah Sherman.