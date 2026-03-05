Peaky Blinders: Der unsterbliche Mann weiß genau, was Fans der BBC/Netflix-Serie sehen wollen: Cillian Murphy als nicht ganz reformierter Gangster Tommy Shelby, der jedem, der es verdient, seine besondere Art von No-Bullshit-Geschäften aufzwingt. Leider lässt der neue Film das Publikum darauf warten. Es spielt im England des Jahres 1940, während der Zweite Weltkrieg am Himmel tobt. Der unsterbliche Mann Die Handlung bleibt intim und konzentriert sich auf Tommy, der sich mit den gewalttätigen Entscheidungen auseinandersetzt, die sein Leben bestimmt haben, und mit dem Bedauern, das ihm hinterlassen wurde.

Der unsterbliche Mannwie so vieles davon Peaky Blindersbezieht seine erzählerische Inspiration direkt aus tatsächlichen historischen Ereignissen. In diesem Fall beginnt es mit der Vorstellung der sehr realen Operation Bernhard, einem Plan der Nazis, die britische Wirtschaft zu zerstören, indem sie sie mit gefälschten Banknoten überschwemmen, die von KZ-Häftlingen hergestellt wurden. Beaufsichtigt wird die Kampagne von Beckett (Tim Roth), einem Nazi-Kollaborateur, der bei der Verteilung des Falschgeldes lokale Hilfe benötigt – und deshalb Tommys älteren Sohn Duke (jetzt gespielt von Barry Keoghan) als Unterstützung engagiert.

Duke leitet die Peaky Blinders-Bande schon seit einiger Zeit, weil Tommy sich vor Jahren aus der Welt zurückgezogen hat. Während er sich auf dem Land versteckt, um ein Buch über sein Leben zu schreiben, erzählt Tommy seiner Besuchsschwester Ada (Sophie Rundle), dass er, obwohl er weiß, dass er für keinen seiner Söhne da ist, „Ich war nie ein Vater, Ada, ich war eine Form der Regierung. Ich glaube nicht mehr an irgendeine Art von Regierung.“

Dank der Ankunft von Kaulo Chirklo (Rebecca Ferguson), einer Roma-Frau, deren verstorbene Zwillingsschwester eine frühere Geliebte von Tommy war – insbesondere Dukes Mutter – wird Tommy schließlich wieder in die Welt zurückgezogen. Kaulo behauptet, in der Lage zu sein, Geister, einschließlich ihrer Schwester, zu kanalisieren und so einen Hauch des Spiritualismus einzubringen, der schon immer Teil der Originalserie war. (Müssen Sie glauben, dass Kaulo tatsächlich mit den Toten kommunizieren kann? Nein. Das Tommy glaubt, dass es darauf ankommt.)

In der ersten Hälfte des Films, in der zwischen der Darstellung von Becketts bösem Plan und Tommys ländlicher Melancholie abgewechselt wird, ist einiges an fesselnder Gewalt zu finden. Sobald Tommy jedoch wieder in Aktion tritt (sogar eine Montage im Anzug erhält, als würde er Batman zum Verzweifeln bringen), Der unsterbliche Mann fängt richtig an zu kochen. Dazu gehört ein mutiger (und urkomischer) Wiedereintritt in die Gesellschaft der Garnison und Tommys Auseinandersetzung mit Dukes unsicherer Loyalität, insbesondere wenn die Familie involviert ist. Stichwort „Red Right Hand“ von Nick Cave…

Peaky Blinders wurde von dem äußerst produktiven Steven Knight geschaffen, der allein in den letzten fünf Jahren kreiert und geschrieben hat acht weitere Fernsehsendungen und vier Filme, darunter Der unsterbliche Mann. Das ist zusätzlich zum Schreiben der sechsten Staffel von Scheuklappen. Derzeit schreibt er den nächsten James-Bond-Film für Denis Villeneuve und a Peaky Blinders Spinoff-Serie. Zu seinen Stärken als Autor gehören fesselnde Plots, einige großartige Dialoge und die Furchtlosigkeit, wenn es um Wendungen geht; Seine Schwächen liegen im Storytelling, das immer etwas knapper sein könnte. All diese Qualitäten sind hier vorhanden.

Die Besetzung ist zwar klein, aber dennoch hervorragend. Obwohl Murphy jahrzehntelang ein gefragter Schauspieler war, hat er sich weiterhin bewundernswert engagiert Peaky Blindersund nimmt sich während der ursprünglichen Laufzeit 2013–2022 regelmäßig Zeit für die Show, zwischen Indie-Darlings und Christopher-Nolan-Filmen. Um den Zeitplan klarzustellen: Staffel 6 wurde genau zu dem Zeitpunkt uraufgeführt, als Murphy gerade in Produktion war Oppenheimer. Und jetzt, nach dem Oscar-Gewinn, schlüpft er in die Rolle des Tommy, als wäre es ein Anzug, der nie aus der Mode kommt, ohne ein einziges Mal Mühe zu haben, Tommys innere Unruhe oder intensive Rücksichtslosigkeit einzufangen.

Währenddessen kombiniert Barry Keoghan, der Conrad Khan in der Rolle des Duke ersetzt, seine mittlerweile charakteristische Fuckboi-Energie mit einer Art Rücksichtslosigkeit. Es zeigt, wie weit Duke von den Prinzipien abgewichen ist, die Tommy einst vertrat, und verdeutlicht die zerrüttete Beziehung zwischen Vater und Sohn. Rebecca Ferguson bleibt nicht viel anderes zu tun, als ihre Hexenweisheit anzubieten, während Stephen Graham aus dem jüngsten Netflix-Hit stammt Jugend kehrt als Hayden Stagg als Charakter aus der sechsten Staffel zurück, und Tim Roth spielt die Rolle des Nazi-Agenten mit einer kompromisslosen Souveränität, die in einem Film nicht fehl am Platz wäre Indiana Jones Film.

Während der andauernde Krieg immer im Hintergrund präsent ist Der unsterbliche Mannder Umfang des Films erscheint etwas klein – zum Teil, weil Tommy zu diesem Zeitpunkt des Spiels kaum noch Familie oder Allianzen hat. (Wenn Sie eine Zusammenfassung benötigen, warum das so ist, gibt es eine offizielle Netflix-Zusammenfassung der ersten sechs Episoden, moderiert von Rebecca Ferguson.) Dennoch verleihen Knight und Regisseur Tom Harper dem ultimativen Höhepunkt des Films eine epische Atmosphäre, die von einer klaren Haltung darüber profitiert, wer die Bösen sind: Immer die Nazis. Der Schluss erinnert fast an eine Oper und zeugt von Murphys erstklassigem Schauspiel, auch wenn der Ton etwas melodramatisch wird.

Das Ende des Films ist nicht das Ende Peaky Blinders als Geschichte – wie oben erwähnt, arbeitet Knight derzeit an einer Fortsetzung, die Netflix bereits für zwei Staffeln genehmigt hat. Aber es ist schön zu sehen, wie die Show den buchstäblichen Höhepunkt erreicht, den eine TV-Show erreichen kann, wie er von NBC definiert wird Gemeinschaft: #sixseasonsandamovie.

Der unsterbliche Mann ist sehr viel nicht ein Anlaufpunkt für Neulinge in der Shelby-Gang. Aber es fängt ein, was die Originalserie so sehenswert gemacht hat: die große Tragweite der Geschichte aus der Sicht des Bodens, der Alltag der Kriminalität in scharfem Kontrast zum Weltgeschehen und die alltäglichen Männer und Frauen, die einfach nur versuchen, das alles zu überleben. Und ja, keiner von uns lebt ewig. Aber großartige Charaktere wie Tommy Shelby? Sie sind wirklich unsterblich.

Peaky Blinders: Der unsterbliche Mann kommt am 6. März in ausgewählte Kinos und wird am 20. März auf Netflix uraufgeführt. Schauen Sie sich unten den neuesten Trailer an.