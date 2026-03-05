Sharon und Jack Osbourne haben weitere Details zu dem Plan bekannt gegeben, das Ozzfest im Jahr 2027 neu zu starten. Das Metal-Fest wird mit einer zweitägigen Veranstaltung in der Heimatstadt des verstorbenen Ozzy Osbourne, Birmingham, England, beginnen und „dann nach Amerika kommen“.

Die Pläne wurden im Rahmen der neuesten Folge von besprochen Die Osbournes Podcast. Nachdem sowohl Sharon als auch Jack angekündigt hatten, dass das Festival zurückkommt, verriet Sharon: „Wir wollen zwei Tage in Aston Villa (in Birmingham) spielen und dann nach Amerika kommen. Und wir wollen von allen hören, wohin wir in Amerika gehen sollen. Und wir müssen auch viele junge, neue Talente finden, denn das ist es, was (Ozzy) wollen würde.“

Jack mischte sich dann ein: „Das ist es, worum es beim Ozzfest ging. Diese zweite Phase, das war der Inkubator – dort sind so viele (Bands) entstanden.“

Später stellte Jack klar: „Also, beim Ozzfest 2027 wird es zwei Tage in (Aston) Villa geben und dann zwei Tage irgendwo in Nordamerika“, und Sharon fügte hinzu: „Ja, und dann werden wir sehen, wie es läuft. Und wenn die Leute es wollen, werden wir (in den) folgenden Jahren dort sein.“

Obwohl es im Jahr 2027 kein Wanderfestival sein wird, merkte Sharon an, dass es möglich sei, dass das Ozzfest ab 2028 wieder zu einem Wanderfestival werde.

Als Sharon über die Vergangenheit des Ozzfests nachdachte, bemerkte sie: „Es hat mehr Spaß gemacht. Wenn man andere Festivals besucht, sind alle so angespannt. Aber das war immer das Besondere an unserem Festival. Es gab nie jemanden, der um eine Position kämpfte oder dachte, er sei besser als alle anderen. Es war ein Sommercamp.“

Sie erwähnte auch, dass sie Rob Halford gerne bei den bevorstehenden Ozzfests sehen würde, was vielleicht andeutete, dass Judas Priest teilnehmen könnte.

Das Gespräch findet statt, nachdem die Social-Media-Kanäle von Sharon und Ozzfest kürzlich die Rückkehr des Festivals im Jahr 2027 bestätigt haben. Sehen Sie, wie Sharon und Jack im Video unten über das Festival sprechen.