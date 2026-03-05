Meuterei nach Mitternacht, Das neue Album von Sturgill Simpson unter seinem Pseudonym Johnny Blue Skies ist fein säuberlich unterteilt in Lieder übers Ficken und Lieder darüber, wie Amerika gefickt wird.

Neben der Begleitband The Dark Clouds entfernt sich Johnny Blue Skies auf dem Album immer weiter von Simpsons Alt-Country-Wurzeln. 2024er Jahre Passage du Desir vergnügte sich dabei seiner Psych-Rock-Seite Meuterei nach Mitternacht ist zum Tanzen hier: Tanzen im Club, Tanzen zwischen den Laken (manchmal in expliziten Details), Tanzen auf Amerikas Grab.

„Make America Fuk Again“ gibt den Ton an. Der Opener verschmilzt all diese Impulse zu einem Hauch von Blue-Eyed-Funk, inspiriert von Earth, Wind and Fire und den samtigen Tönen von Steely Dan. Simpson hat offensichtlich Spaß, wenn er beispielsweise damit prahlt: „Ich habe diese Hunter-Biden-Energie / ich werde eine Nutte dazu bringen, herumzuficken und sich zu verlieben.“ Aber er brodelt auch vor Wut, und im Refrain schreit er: „Wanna make America not scheiß again/ Wanna start a revolution, watch it begin.“ Wenn das Weiße Haus abbrennt, wird Mr. Blue Skies der Erste sein, der aufsteht und tanzt.

Bei „Make America Fuk Again“ funktioniert es. Aber manchmal können diese beiden Ziele – Rumba im Schlafzimmer, Cha-Cha zur Abwechslung – zu einem lyrischen Schleudertrauma führen. „Excited Delirium“ ist ein fröhlicher Protestsong mit zutiefst aufwühlenden Worten. Über einer Akkordfolge, die Jerry Lee Lewis zum Boogie bringen würde, singt Simpson:

„Ich kann nicht atmen und werde blau

Was ist das Problem, was habe ich getan?

Ich kann nicht kooperieren, wenn du das nicht willst

Ich höre dich schreien und mir sagen, ich solle runter

Ich höre, wie du mir sagst, ich solle keinen Widerstand leisten

Schwer zu bewegen, mit deinem Knie an meinem Hals

Mit 14 Fäusten ist es schwierig, ein Gespräch zu führen.“

Es ist fast zu effektiv. Nach diesen Worten gegen Polizei- oder ICE-Brutalität kann es schwierig sein, sich auf die körperliche Romantik von „Don’t Let Go“ einzustimmen. Haben wir unsere Unterdrücker nicht einfach nur gebeten, buchstäblich loszulassen?

Nicht, dass an „Don’t Let Go“ oder dem noch sinnlicheren „Stay on That“ etwas auszusetzen wäre. Ersterer bringt Honky Tonk in eine langfristige Romanze, in die Simpson genauso verliebt ist wie eh und je. Und in „Stay on That“ vollenden sie ihre Liebe auf anschaulich-physische Weise: „Stay on that D, Baby, ‚til you hit that G.“ Die Musik geht durchgehend nahtlos von Romantik zu Revolution über und erstickt Einwanderer, um „mich zu erwürgen, Daddy“. Aber ahnungslosen Zuhörern könnte es schwer fallen, in der Stimmung zu bleiben, wenn die Stimmung solch heftige Veränderungen erfährt. Wie bewaffneter Aufstand und Dirty Talk, Meuterei nach Mitternacht wird nicht jedermanns Sache sein, aber die Leute, die es bekommen, werden alles geben.

Der Albumtitel weist auf den roten Faden hin, der diese Modi verbindet: Aktivitäten, die man am besten im Dunkeln durchführt. Im zweiten Projekt von Johnny Blue Skies geht es um die Dinge, die ihn nachts wach halten, mit einer Überreizung, die so hektisch ist, dass er etwas tun muss genau jetzt, verdammt noch mal. Vielleicht ist das der Grund Meuterei nach Mitternacht Es fühlt sich kürzer an als die 45-Minuten-Laufzeit, auch wenn es bei echten Ohrwürmern ein wenig zu hell ist, geht es einem nicht mehr aus dem Kopf; Simpsons Dringlichkeit ist ansteckend.

Seite eins endet damit, dass Simpson in die „viridescent“ Augen seines Geliebten fällt (ein ruhigerer Mensch hätte sie grün genannt, aber Geilheit macht den einfachsten Mann zum Dichter). Und von da an geht es mit „Side Two“ weiter auf liebevolle Weise, wobei „Situation“ die Doppeldeutigkeiten („Just let me be your lollipop, taste that sweet sensation“) und auch die altbekannten Singledeutigkeiten („Wanna get you wet, wanna make you Sweat“) zurückbringt. Simpson folgt mit „Venus“, purer Anbetung in Form eines Retro-Boogies.

Aber damit Sie nicht vergessen, dass Simpson sowohl ein Liebhaber als auch ein Kämpfer ist, Meuterei nach Mitternacht endet mit einer nachdenklichen Wut. Dieser letzte Ausbruch beginnt mit „Everyone Is Welcome“ und seinem täuschend optimistischen Titel. Nachdem er ein Leben voller „Steuern zahlen und in Angst leben“ registriert hat, verfällt Simpson am Haken in den Nihilismus: „Nichts ist mehr wichtig, hast du nicht gehört?/ Jeder ist willkommen, hier zu ertrinken.“

Der letzte Tanz läuft zu „Ain’t That a Bitch“, und die Grooves verbergen eine überwältigende Wut. Es beginnt mit einem Schuss auf Präsident Trump – „Verbringen Sie unsere ganze Zeit damit, sich einen schlechten Zeichentrickfilm anzusehen/ In einem schlecht sitzenden Anzug Frauen am Arsch zu packen“ – und die Wut wächst nur noch. Simpson verprügelt Oligarchen, Gerichtsbesetzungspläne, eine Regierung, die „Babys in Käfigen“ steckt, und den scheinbaren Zusammenbruch der Demokratie, was zu einem Gebrüll führt: „Wie zum Teufel sind all diese Kerle nicht wegen Hochverrats im Gefängnis?“

Meuterei nach Mitternacht hat keine Antworten. Das Album endet mit dem Geräusch einer Nadel, die über die inneren Rillen einer Schallplatte schlägt, als ob die Person, die den Plattenspieler bedient, nach einer Nacht voller wilder Miene endlich zusammengebrochen wäre.

Das Projekt ist chaotisch und absichtlich und voller Anregungen. Der Platte ist es egal, wenn Sie mit ihrem Schleudertrauma nicht mithalten können, denn Simpson konnte nicht lange genug langsamer werden, um auf Sie zu warten.

Meuterei nach Mitternacht Kunstwerk:

Meuterei nach Mitternacht Trackliste:

01. Machen Sie Amerika wieder zum Fuk

02. Aufgeregtes Delirium

03. Nicht loslassen

04. Bleiben Sie dabei

05. Viridisierend

06. Situation

07. Venus

08. Jeder ist willkommen

09. Ist das nicht eine Schlampe?

Korrektur: In einer früheren Version dieses Artikels wurde ein Songtitel falsch geschrieben. Es ist „Situation“.