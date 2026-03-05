Der erste Teil der Netflix-Anthologiereihe Rindfleisch zeigte zwei Menschen, die eine intensive, lebenszerstörende Fehde entwickelten. Die zweite Staffel, die im April dieses Jahres startet, wird sich stattdessen auf zwei Paare konzentrieren. Der neue Teaser-Trailer verrät, dass Klasse in der neuen Staffel der schwarzen Komödie eine große Rolle spielen wird, wenn die jungen Country-Club-Angestellten Ashley Miller (Cailee Spaeny) und Austin Davis (Charles Melton) sich mit ihrem Chef Joshua Martín (Oscar Isaac) und seiner Frau Lindsay Crane-Martín (Carey Mulligan) anlegen.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es: „Beide Paare wetteifern durch Gefälligkeiten und Zwang um die Zustimmung der milliardenschweren Besitzerin des elitären Clubs, der Vorsitzenden Park (Youn Yuh-jung), die Schwierigkeiten hat, ihren eigenen Skandal um ihren zweiten Ehemann, Doktor Kim (Song Kang-ho), in den Griff zu bekommen.“ Lee Sung Jin kehrt als Schöpfer, Autor und Showrunner zurück, wobei William Fichtner, Mikaela Hoover und BM ebenfalls zur Besetzung stoßen.

Rindfleisch Staffel 1 mit Ali Wong und Steven Yeun in den Hauptrollen war ein Preisriese für Netflix und gewann für ihren brutalen Blick auf menschliche Beziehungen fast alle möglichen TV-Auszeichnungen, und Staffel 2 ist bereit, dasselbe zu tun. Die Serie startet am 16. April auf Netflix. Schauen Sie sich unten den neuen Trailer an und schauen Sie sich für mehr noch einmal Yeuns Cover von Incubus‘ „Drive“ aus der ersten Staffel an.

