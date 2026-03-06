Dead City Punxein kommender Dokumentarfilm über die gleichnamige DIY-Band aus LA, hat einen Weltpremierentermin bekannt gegeben und seinen Trailer enthüllt. Sehen Sie es sich unten an.

Der von Beyond the Streets stammende Film wurde von Zack de la Rocha zusammen mit Roger Gastman und Joseph Pattisall produziert. Der Film wird am 16. April um 19:30 Uhr (Tickets erhalten Sie hier) und 21:30 Uhr (Tickets erhalten Sie hier) im Regent Theatre in Los Angeles gezeigt. Bei der ersten Vorstellung wird es ein DJ-Set von Keith Morris von den Circle Jerks geben, während die spätere Vorstellung einen Überraschungsgast verspricht.

Dead City Punx, bestehend aus den Mitgliedern Meka, Grumpy, Mike und Adrian, ist bekannt für ihre illegalen Outdoor-Shows mit Graffiti als Hintergrund, Feuerwerk, Lagerfeuer und Zusammenstöße mit dem LAPD und dem Bürgermeister.

„Von Anfang an dachte ich: ‚Bro, wir werden eine Band gründen, die wie eine Linie im Sand sein wird‘“, sagt ein Mitglied der Gruppe im Trailer. „Kranke Idioten werden uns verarschen, und dumme Arschficker werden uns nicht spüren.“

Verwandtes Video

Der offiziellen Logline zufolge fängt der Dokumentarfilm anhand von von Fans gefilmtem Konzertmaterial und exklusiven Interviews „ein, wie vier Ausgestoßene vom Rand der Gesellschaft eine Musikbewegung aus der Zeit der Pandemie entfachten, die Definitionen von öffentlichem Raum, Rebellion und Versammlungsrecht in Frage stellte“.

Im Februar spielten Dead City Punx aus Protest gegen ICE eine Show in LA gegenüber dem Metropolitan Detention Center in der Alameda Street.