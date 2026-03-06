Denzel Curry ist einer der letzten verbliebenen Fackelträger des echten Underground-Hip-Hop, und er hält die Szene durch bloßen Willen relevant. Wir kennen Curry für seine Obsession mit der dunklen und schattigen Ecke der Musikindustrie in Memphis, hervorgebracht von den Horrorcore-Pionieren Three 6 Mafia. Curry hat jede einzelne Phase der Beeinflussung durch das Kollektiv durchgemacht, daher ist es nur natürlich, dass sein nächster Schritt nach vorne darin besteht, seine eigene Supergruppe zu gründen: The Scythe.

Unter der Leitung von Curry gehören zu The Scythe auch die explosiven Rapperinnen Bktherula und TiaCorine, FERG, ehemals bei A$AP Mob, und Key Nyata, der zunächst zusammen mit Denzel Curry im von SpaceGhostPurrp angeführten Raider Klan kreierte. Das Debütprojekt der Gruppe, Streng genommen 4 Die Senseist die enthusiastisch geschriebene Liebeserklärung von Denzel und Co. an den Süden in all seiner komplizierten, aber transformierenden Pracht.

Ab der ersten Minute von Track One ist sofort klar, dass Denzel und die Truppe keine Kompromisse eingehen, wenn es darum geht, für die Südstaatler aufzutreten. Das ist wichtig, da das Album nur acht Titel umfasst und 30 Minuten lang ist. Die Scythe verschwendet keine Zeit damit, beschäftigt zu sein.

Verwandtes Video

Nachdem wir den Refrain von „The Scythe“ kennengelernt haben, der gleichzeitig als grobes Leitbild der Gruppe dient – ​​„N****s Tryna Fuck with The Scythe, you get Sliced, Hoe“ – ist die erste Stimme, die wir hören, TiaCorine. Bei einer wahnsinnig anspruchsvollen Produktion, die perfekt in ein Memphis-Jookin-Compilation-Video aus den 90er-Jahren passen würde, verdreht die MC aus South Carolina ihre Stimme, um in drei Takten mehr abzudecken, als andere Künstler in einem ganzen Song schaffen: „Der Swag ist aus der Liste, deshalb laden sie mich nicht ein/ Spike Lee, komm und mach einen Film, Beute, Nick at Nitе me/ Es ist Rindfleisch? Komm und dreh es, ich scheisse nicht mit dem ganzen Tippen.“

Curry verwendet seinen Vers zu dem Lied, um sein Ziel mit The Scythe auf den Punkt zu bringen: „Wir nehmen von den Reichen und geben uns selbst. Was bringt es, wenn ich die Kapuze raube?“ Denzel Curry ist an dem Punkt angelangt, an dem er Songs für die Soundtracks großer Filme liefert, weit entfernt von seinem unbeirrbaren Durchbruch mit der Single „Threatz“ aus dem Jahr 2013. Anstatt in der Welt endloser Budgets und Kinoerfolgs zu verweilen, wie authentisch auch immer, bringt Curry seinen Enthusiasmus und vielleicht sogar eine Tasche mit zurück, um seinen Leidenschaftsprojekten nachzugehen.

Somit stellt dieses Album eine Art Wiedergeburt für Curry dar, dessen Mixtape aus dem Jahr 2013 den Titel trug Streng 4 Mein RVIDXRZeine direkte Anspielung auf den Raider Klan, der ihn großgezogen hat. Diesmal steht er an der Spitze des Tisches, ist aber bereit, den Platz mit anderen zu teilen. „Das Projekt kombiniert Denzels einzigartigen Stil mit klassisch düsteren Südstaaten-Sounds und der kreativen Kraft jedes einzelnen Künstlers und stellt den Kern des Hip-Hop über die Epochen hinweg in den Mittelpunkt, würdigt das große musikalische Erbe des Südens und leitet gleichzeitig eine aufstrebende neue Garde ein“, teilten die Künstler in einer Pressemitteilung mit.

„Phony“ mit FERG und Key Nyata ist eine besondere Leistung des Albums. A$AP Mob und Raider Klan, ihre jeweiligen ehemaligen Cliquen, waren in den 2010er Jahren erbitterte Gegner, so dass es regelmäßig zu Kämpfen kam, wenn die Fraktionen nahe beieinander waren. Hier nehmen sie Platz neben Juicy J von Three 6 Mafia ein und beschäftigen sich mit ihren unverwechselbaren Stilen, die in verfeindeten Crews kultiviert wurden. Die Zeit heilt alle Wunden und vielleicht auch alles Rindfleisch.

Das Produktionskollektiv Working on Dying liefert Beats für den Großteil des gesamten Projekts, aber die vordere Hälfte des Projekts fungiert speziell als Hommage an den Old-School-Memphis-Rap. „Lit Effect“ brodelt wie ein Teerkessel, der seit den Anfängen von Triple 6 brodelt, aber dennoch tendiert Bktherulas rhythmischer Refrain eher zur SoundCloud-Rap-Szene. Durch die Zusammenführung mehrerer Epochen in einzelnen Songs stellen Curry und seine Mitarbeiter sicher, dass sie die Klänge zusammenführen und auf eine neue Möglichkeit hinarbeiten, einen Eindruck wie ihre Vorgänger zu hinterlassen.