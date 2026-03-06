Unsere wiederkehrende Feature-Serie „Track by Track“ ermöglicht es Künstlern, ihre Leser durch jeden Song ihres neuesten Albums zu führen. In dieser Ausgabe erläutert Arima Ederra ihr zweites Album in voller Länge. Ein Ansturm ins Nirgendwo.

Arima Ederras große Gefühle für die noch größere Welt kommen auf ihrem zweiten Album zum Ausdruck. Ein Ansturm ins Nirgendwo. Auf ihrem Debüt, 2022 Ein orangefarbener TagDer in Los Angeles ansässige Singer-Songwriter drehte behutsam die Spirale des Lebens ab, in der Freude und Trauer gleichermaßen im Mittelpunkt stehen. Ederra nutzt ihr neuestes Album als Plattform, um die Natur der Zeit zu hinterfragen und darüber nachzudenken, und setzt damit ihre unerschütterliche Mission fort, unsere Seinszustände zu erforschen.

„Manchmal hat man das Gefühl, dass man uns ständig etwas verkauft und wir gleichzeitig mit schlechten Nachrichten überschüttet werden“, erklärt Ederra. „Ich glaube, ich habe mich unbewusst gefragt, was ich in diesen seltsamen Zeiten als Künstler zu bieten habe, und brauchte eine Erinnerung daran, dass es unser Einfühlungsvermögen ist, das uns schön macht und wie stark wir sind, wenn wir füreinander da sind und Fürsorge an erster Stelle stehen.“

Das Album stammt aus einem Ort der Meditation für Ederra. Geschrieben während Reiseaufenthalten, Ein Ansturm ins Nirgendwo sieht, wie sich der Künstler für das Schreiben entscheidet durch Zeit, die sie als eine Sprache des Lebens und nicht als einfachere lineare Erzählung betrachtet. Durch die Verknüpfung von Erinnerungen, Tagebucheinträgen und wehmütigen Erklärungen hat Ederra ein Werk zusammengestellt, das ebenso zutiefst persönlich wie unerschütterlich mutig ist.

Während Ein Ansturm ins Nirgendwo Obwohl Ederra sich nicht an ein bestimmtes Genre hält, hat er die Angewohnheit, die experimentellen Traditionen der schwarzen Musik nachzuvollziehen, einschließlich ätherischer Interpretationen von Soul, R&B, Folk und Pop. Die Platte entstand in Zusammenarbeit mit Ederras engem Freund und ausführendem Produzenten Teo Halm, der mit Künstlern wie SZA, Rosalía und Omar Apollo zusammengearbeitet hat, und enthält zusätzliche Produktionen von ähnlich genreunabhängigen Produzenten wie Caleb Laven (Vince Staples, Childish Gambino), Solomonophonic (Lola Young, Dominic Fike) und Rahm Silverglade (serpentwithfeet, Snoh ​​Aalegra).

Das Ergebnis ist ein Album, das sich in seinem eigenen Tempo bewegt; manchmal lebhaft, manchmal ohne Eile, aber immer unter der Kontrolle von Arima Ederra.

Die Zeit fasziniert den Künstler weiterhin. Noch faszinierender ist, wie sie uns dazu ermutigt, uns mit unserem eigenen Verhältnis zur Zeit auseinanderzusetzen. Ihre Beschwörungen sind sanft und schmeichelnd, gerade verlockend genug, um uns langsamer zu machen, während die Welt an uns vorbeigleitet.

Lesen Sie Arima Ederras vollständige Track-by-Track-Aufschlüsselung von Ein Ansturm ins Nirgendwo und streame die LP unten.