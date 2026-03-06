Willkommen zur neuesten Ausgabe von Stream On, dem wöchentlichen Newsletter von Consequence, der die ewig verwirrende Frage beantwortet: Welche Filme und Fernsehsendungen sollten Sie sehen? (Hier abonnieren!) Wir schauen uns alle neuen und aktuellen Veröffentlichungen von Netflix, Hulu, Disney+, Prime Video, Paramount+, Peacock, HBO Max und mehr an, um Ideen zu sammeln – ganz zu schweigen von „Blast From the Past“ und Streaming-Empfehlungen vom besonderen Gast dieser Woche: Comedian Jackie Kashian!

Die Tipps dieser Woche

Wladimir (FERNSEHER)

Erstellt von: Julia May Jonas

Gießen: Rachel Weisz, Leo Woodall, Jessica Henwick, Ellen Robertson, John Slattery

Streaming auf: Netflix

Geschichten über die geschichtsträchtige Welt der Wissenschaft können ein Glücksfall sein, aber die Verwendung einer Universität für Geisteswissenschaften als Hintergrund für eine ironische Geschichte über psychosexuelle Obsession funktioniert verdammt gut Wladimir. Im Mittelpunkt des Erfolgs steht Rachel Weisz als unsere namenlose Protagonistin, eine Professorin, die sich mit dem drohenden Sexskandal ihres Mannes und ihrer Faszination für den titelgebenden neuen Kollegen (Leo Woodall von …) auseinandersetzt Bridget Jones: Verrückt nach dem Jungen Und Der Weiße Lotus Staffel 2). Weisz bewegt sich hier auf höchster Ebene, was zu einigen wilden Entwicklungen führte, und insgesamt hat mir die sehr auf die Charaktere fokussierte Erzählweise wirklich gut gefallen. Hier gibt es keine Spoiler, aber es macht auf jeden Fall Spaß.

Hamnet (Film)

Verwandtes Video

Geleitet von: Chloé Zhao

Gießen: Jessie Buckley, Paul Mescal, Emily Watson, Joe Alwyn

Streaming auf: Pfau

Und jetzt zu etwas, das etwas weniger Spaß macht. Aber hey, wenn Sie Ihre Oscar-Verleihung vor der Zeremonie am 15. abschließen möchten, wissen Sie, dass die traurige Geschichte von Shakespeares Frau (gespielt von der wahrscheinlichen Gewinnerin der besten Hauptdarstellerin Jessie Buckley) dies nicht ist ununterbrochen verzweifeln. Ehrlich gesagt hat die Reise der trauernden Agnes etwas wirklich Schönes, besonders für jeden, der an die heilende Kraft des Geschichtenerzählens glaubt. Halten Sie ein paar Taschentücher bereit. Aber seien Sie nicht überrascht, wie befreiend sich diese Tränen anfühlen könnten.

Der Geheimagent (Film)

Geleitet von: Kleber Mendonça Filho

Gießen: Wagner Moura, Carlos Francisco, Tânia Maria, Robério Diógenes, Alice Carvalho, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier

Streaming auf: Hulu

Apropos Oscar-Nominierte: Hulu hat derzeit eine Reihe von Favoriten der Preisverleihungssaison, darunter den für Brasiliens Bester Film (und Bester Hauptdarsteller!) nominierten Beitrag. Der Geheimagent ist ein faszinierender Film, der während der Militärdiktatur spielt, die Brasilien von 1964 bis 1985 regierte, und in der der unglaubliche Wagner Moura einen Mann spielt, der versucht, wieder Kontakt zu seinem Sohn aufzunehmen und den politischen Unruhen dieser Zeit zu entkommen. Die Erzählung ist hier brutal, aber auch sehr menschlich, vor allem, wenn Autor/Regisseur Kleber Mendonça Filho die sanfte Gemeinschaft von Auswanderern ins Rampenlicht rückt, die nur versuchen, in „schelmischen Zeiten“ über die Runden zu kommen. Wir alle lernen in letzter Zeit, dass es keinen großen Spaß macht, „schelmehafte Zeiten“ zu durchleben.

Junger Sherlock (FERNSEHER)

Erstellt von: Matthew Parkhill

Gießen: Hero Fiennes Tiffin, Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons, Colin Firth (!)

Streaming auf: Prime Video

Meine Freunde, wissen Sie, wie viele verschiedene Sherlock Holmes-Filme und Fernsehsendungen es gibt? Hunderte! Vielleicht Tausende! Und einige von ihnen haben es gewagt, die Frage zu stellen: „Was wäre, wenn Sherlock, aber jung?“ Das heißt, wenn Ihr definitiver moderner Holmes derjenige ist, der von Robert Downey Jr. gespielt wird, dann werden Sie wahrscheinlich Freude daran haben, dass Regisseur/Produzent Guy Ritchie in dieser respektlosen Serienadaption zu der Figur zurückkehrt, wobei Hauptheld Fiennes Tiffin echte Begeisterung für die Rolle zeigt. Oh, und Sie sollten besser glauben, dass die erste Episode ihre Versionen fast aller Nebencharaktere aus Doyles Originalgeschichten (außer Dr. Watson) etabliert und gleichzeitig neue Rätsel aufwirft, die es zu lösen gilt. Wie gesagt, es gab eine Menge Sherlocks auf der Leinwand. Aber es gibt einen guten Grund, warum wir immer wieder zu diesem Brunnen zurückkehren.

Explosion aus der Vergangenheit

Die Startbildschirme von Streaming-Diensten sind immer voll mit den neuesten Neuerscheinungen, aber wir verbringen nicht genug Zeit damit, uns darüber im Klaren zu sein, wie viele gute Bibliotheksinhalte auf all diesen Plattformen gestreamt werden. Jede Woche stellt Stream On einen weniger neuen Favoriten vor (der aus der Zeit vor der Gründung von Consequence stammen muss, also 15 Jahre oder älter ist), der die Aufmerksamkeit der heutigen Zeit verdient.

Das Comeback (FERNSEHER)

Erstellt von: Lisa Kudrow, Michael Patrick King

Gießen: Lisa Kudrow, Malin Åkerman, Robert Bagnell, Lance Barber, Robert Michael Morris, Laura Silverman, Damian Young

Streaming auf: HBO Max

Im Jahr 2005 haben Lisa Kudrow und Sex und die Stadt Produzent Michael Patrick King nutzte das Geld von HBO, um eine bahnbrechende Vernichtung des Reality-TV zu inszenieren, die seiner Zeit weit voraus war. Jahrelang schien es ein einmaliges Experiment zu sein, bis Das Comeback kam 2014 für eine zweite Staffel zurück und verwendete dieses Mal das Geld von HBO, um Prestige-TV-Shows zu persiflieren (genau wie die auf HBO!).

Diese zweite Staffel endete ziemlich perfekt, was es zu einer großen Überraschung machte, als Kudrow und King bekannt gaben, dass eine dritte Staffel am 22. März 2026 Premiere haben würde. Ich habe noch keine Screener für das, was noch kommt, gesehen, aber ich fand die Staffeln 1 und 2 so brillant, dass ich jedem Neuling mit einer hohen Toleranz gegenüber Erschütterungen nachdrücklich ermutige, vor dieser lang erwarteten Rückkehr nachzuholen. Auch hier ist der Cringe-Faktor hoch. Doch im Mittelpunkt dieser Geschichte steht eine Frau, die sich auf eine Art und Weise mit den Insignien des Ruhms auseinandersetzt, wie Sie es noch nie zuvor im Fernsehen gesehen haben, und das ist sie auch faszinierend.

Ein besonderer Gast empfiehlt!

Liz ist nicht die einzige Person auf der Welt, die den Leuten Vorschläge machen kann, die sie sich ansehen sollten … Deshalb wird Stream On jetzt jede Woche eine Auswahl eines besonderen Gastes präsentieren! Dieser besondere Gast könnte buchstäblich jeder aus der Welt der Unterhaltung sein – Schauspieler, Autoren, Regisseure, Musiker oder jeder andere, von dem Liz glaubt, dass er sich etwas Interessantes ansieht.

Diese Woche: Jackie Kashian!

Wer sind Sie? Jackie Kashian ist eine der großartigsten „Comic-Comics“ auf Tour, die heute arbeiten, wie ihr neuestes Stand-up-Special beweist: Alter Kashian. (Empfohlen im Newsletter der letzten Woche!) Sie hat im Laufe der Jahre mehrere Comedy-Alben und Specials veröffentlicht, unter anderem in Gastrollen in Serien Maron Und Lady Dynamiteund hat auch Spracharbeit geleistet Bobs Burger und die Apple TV-Show Seltsamer Planet. Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr ich es genieße, ihrer Wut auf die Welt zuzuhören. (Die Welt hat es verdient.)

Was empfehlen sie? Jackie entführt uns mit dieser aktuellen Netflix-Serie nach Irland:

Wie man von Belfast aus in den Himmel kommt (Netflix) ist eine düster-komische Krimi-TV-Show von den Machern von Derry-Mädchenund es ist fantastisch. Ich mag europäische Sendungen, weil sie nicht verdummen, was man ihrer Meinung nach kulturell zu wissen glaubt, und weil sie sich nicht über einen wirklich dummen Witz hinwegsetzen.

Vielen Dank an Jackie für diese Wahl! Kasse Alter Kashian Jetzt auf YouTube.

Ein letzter vor dem Schlafengehen

Lassen Sie uns abschließend einen Film oder eine Fernsehsendung hervorheben, die nicht nur großartig ist, sondern auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt: Stellen Sie sich diesen Abschnitt als Antwort auf die Frage vor: „Was kann ich mir ansehen, bevor ich ins Heu gehe, und hält mich nicht zu lange wach?“ Die einzige Regel ist, dass es weniger als 95 Minuten sein muss, wenn es sich um einen Film handelt, oder weniger als 30 Minuten pro Folge, wenn es eine Fernsehsendung ist. Ansonsten sind keine Grenzen gesetzt!

Wie man einen Geist erschießt (Kurzfilm)

Geleitet von: Charlie Kaufman

Gießen: Jessie Buckley, Josef Akiki

Streaming auf: Kanopy, The Criterion Channel

Oh hey, da wir gerade davon sprechen Hamnet Star Jessie Buckley! Dies ist eine große Woche für die gefeierte Schauspielerin, in der sich die wilde Maggie Gyllenhaal austobt Die Braut! jetzt im Kino, und dieser Kurzfilm auch Hamnet jetzt streamen. Ich habe gefunden Die Braut! ein fehlerhaftes, aber letztendlich erfreuliches Chaos, das durch Buckleys Auftritt unvergesslich gemacht wird; Wie man einen Geist erschießtdas ursprünglich bei den Filmfestspielen von Venedig uraufgeführt wurde, ist im Vergleich ein weitaus ruhigeres Projekt. Dennoch sprüht es immer noch vor Leben, als Buckley und sein früherer Kollege Charlie Kaufman sich zu einer unkonventionellen, poetischen Geistergeschichte zusammenschließen.

Wir werden nächste Woche mit weiteren Tipps zurück sein – bleiben Sie in der Zwischenzeit sicher da draußen, oder noch besser, bleiben Sie drinnen, wo es auf jeden Fall sicher ist und es so viel Film und Fernsehen zu sehen gibt. Wir aktualisieren diesen Beitrag jeden Freitagmorgen mit den besten Neuigkeiten und abonnieren Sie auch unbedingt den Newsletter!