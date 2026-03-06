Two for the Road ist eine Serie, in der zwei gemeinsam auf Tournee gehende Künstler über Auftritte, das Leben hinter der Bühne und mehr sprechen. Im neuesten Teil der Serie sind Maynard James Keenan von Puscifer und der Komiker und Musiker Dave Hill zu sehen.
Puscifer werden im Frühjahr eine Nordamerika-Tournee zur Unterstützung ihres kürzlich veröffentlichten neuen Albums starten. Normal ist nichtund als besonderen Gast bringen sie den Komiker und Musiker Dave Hill mit.
Die Wanderung beginnt am 20. März in Las Vegas und endet am 14. Mai in Los Angeles und macht unter anderem Halt in Dallas, Boston, New York City, Detroit, Chicago, Seattle und San Francisco (Tickets erhalten Sie über Ticketmaster oder StubHub).
Holen Sie sich hier Puscifer-Tickets
Im Vorfeld der Tour traf sich Puscifer-Sänger Maynard James Keenan mit Dave Hill Folge‚S Zwei für unterwegs Serie, in der sie über ihre Pläne für den Frühlingsausflug, ihre Einflüsse in der komödiantischen Musik und verschiedene lukullische Genüsse sprechen.
Natürlich nahmen die Dinge mit der Beteiligung dieser beiden komödiantischen Köpfe eine humorvolle Wendung, als Keenan Hill zu Beginn des Gesprächs in einem simulierten Vorstellungsgespräch befragte. „Was genau wirst du für uns tun?“ fragt Keenan, und Hill antwortet: „Ich mache Sandwiches und mache Haarpflege.“
An anderer Stelle nannte Keenan Monty Python und Tenacious D als zwei seiner größten Einflüsse, wenn es darum geht, Musik mit Humor zu verbinden.
„Tenacious D – ich habe in den Anfangstagen einige Shows mit ihnen gemacht“, erinnert sich Keenan an die Auftritte für die gleichen Comedy-Auftritte mit dem Musikduo in Los Angeles in den 90er Jahren. „Ich war nur da, um ein paar Comedy-Sachen zu machen … und Tenacious D beendet die Show und sagt: ‚Oh, verdammt noch mal!‘“
Sehen Sie sich das Ganze an Zwei für unterwegs Sehen Sie sich das Gespräch zwischen Maynard James Keenan und Dave Hill im Video oben an und holen Sie sich Puscifers neues Album „Normal Isn’t“ an diesem Ort.
Probleme beim Ansehen des Videos oben? Auf YouTube ansehen.
Puscifer 2026 Tourdaten mit Dave Hill:
20.03. – Las Vegas, NV @ The Chelsea im The Cosmopolitan of Las Vegas
21.03. – Phoenix, AZ @ Arizona Financial Theater
24.03. – Austin, TX @ Bass Concert Hall
25.03. – Dallas, TX @ Music Hall im Fair Park
27.03. – Nashville, TN @ The Pinnacle
28.03. – Atlanta, GA @ Coca-Cola Roxy
31.03. – Asheville, NC @ Thomas Wolfe Auditorium
04/01 – Durham, NC @ DPAC – Durham Performing Arts Center
04/03 – Bethlehem, PA @ Wind Creek Event Center
04/04 – Boston, MA @ Boch Center – Wang Theater
04.07. – New York, NY @ Terminal 5
04/08 – Hershey, PA @ Hershey Theater
04/10 – Mashantucket, CT @ Premier Theater im Foxwoods Resort Casino
04/11 – Atlantic City, NJ @ Ovation Hall im Ocean Casino Resort
15.04. – Niagara Falls, ON @ OLG Stage im Fallsview Casino
16.04. – Akron, OH @ Akron Civic Theater
18.04. – Detroit, MI im Fox Theater
19.04. – Cincinnati, OH @ Taft Theater
21.04. – Louisville, KY @ The Louisville Palace
23.04. – Indianapolis, IN @ Murat Theater
25.04. – Chicago, IL im Chicago Theater
26.04. – Milwaukee, WI @ Landmark Credit Union Live
28.04. – Madison, WI @ The Sylvee
30.04. – St. Louis, MO @ The Factory
01.05. – Kansas City, MO im Midland Theater
05.03. – Morrison, CO @ Red Rocks Amphitheatre
05.05. – Salt Lake City, UT @ Maverik Center
05/08 – Portland, OR @ Theatre of the Clouds
05/09 – Seattle, WA @ WAMU Theater
11.05. – San Francisco, Kalifornien im Golden Gate Theater
13.05. – San Diego, Kalifornien @ San Diego Civic Theater
14.05. – Los Angeles, CA im Greek Theater