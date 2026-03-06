Timothée Chalamet hat es geschafft, sowohl die Opern- als auch die Ballettszene zu verärgern, nachdem er kürzlich bei einer Veranstaltung gesagt hatte, „niemand kümmere sich um die Kunstformen“. Vielfalt & CNN Town Hall mit Matthew McConaughey, was sogar eine Reaktion des britischen Royal Ballet and Opera hervorrief.

Während einer Diskussion über Studios, die den ersten Akt von Filmen streichen, weil die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums abnimmt, erklärte Chalamet, er wolle genau in der Mitte zwischen „ernsthaften Filmen“ und solchen, die der reinen Unterhaltung dienen, liegen und erklärte, dass er sich keine Sorgen darüber machen wolle, ob es ein Publikum für seine Arbeit gäbe.

Vorbestellung Marty Supreme auf Blu-ray

Chalamet begann seine Kommentare mit einem Zitat aus Guillermo del Toros Film aus dem Jahr 2025 Frankenstein als Beispiel dafür, dass ein jüngeres Publikum immer noch Interesse an langsameren Filmen habe, und sagte, es habe „die Leute angezogen“, obwohl es an einem „außerordentlich schnellen“ Tempo mangele.

Verwandtes Video

„Es erfordert schon, dass man die Flagge schwenkt und sagt: ‚Hey, das ist ein ernster Film‘ oder so etwas, und manche Leute wollen unterhalten werden, und zwar schnell. Ich bin wirklich mittendrin, Matthew“, erklärte Chalamet. „Ich bewundere Menschen, und ich habe es selbst getan, die in eine Talkshow gehen und sagen: ‚Hey, wir müssen die Kinos am Leben erhalten, wir müssen dieses Genre am Leben erhalten‘, und ein anderer Teil von mir hat das Gefühl, wenn die Leute es sehen wollen Barbiewie OppenheimerSie werden es sich ansehen und sich alle Mühe geben, laut und stolz darauf zu sein.“

Dann setzte Chalamet seinen Fuß in den Mund: „Ich möchte nicht im Ballett oder in der Oper arbeiten oder in Dingen, bei denen man sagt: ‚Hey! Halten Sie diese Sache am Leben, auch wenn sich niemand mehr darum kümmert. Allen Respekt vor den Ballett- und Opernleuten da draußen.“

Chalamet war sich der möglichen Gegenreaktion bewusst und witzelte: „Ich habe gerade 14 Cent an Zuschauerzahlen verloren. Ich habe einfach ohne Grund Aufnahmen gemacht.“

Sehen Sie sich unten die vollständige Auseinandersetzung zwischen Chalamet und McConaughey an. Die Diskussion beginnt etwa bei der 49-Minuten-Marke.

Nachdem ein Ausschnitt dieser Äußerungen in den sozialen Medien die Runde gemacht hatte, antwortete ein Sprecher des Royal Ballet and Opera mit einer etwas passiv-aggressiven Aussage: „Ballett und Oper haben nie isoliert existiert – sie haben kontinuierlich andere Kunstformen beeinflusst, inspiriert und gehoben. Ihr Einfluss ist im Theater, im Film, in der zeitgenössischen Musik, in der Mode und darüber hinaus spürbar. Seit Jahrhunderten haben diese Disziplinen die Art und Weise geprägt, wie Künstler Kultur schaffen und das Publikum Kultur erlebt, und auch heute noch genießen und beschäftigen sich Millionen von Menschen auf der ganzen Welt damit.“ sie.“

Die Met veröffentlichte außerdem ein TikTok-Video mit der Botschaft „Allen Respekt vor den Opern- (und Ballett-)Leuten da draußen“, das die Arbeit hinter den Kulissen zeigt, und widmete es Chalamet.

Die mit einem Grammy ausgezeichnete Opernsängerin Isabel Leonard war in ihren Kommentaren direkter (via Der Hollywood-Reporter), sagte: „Ehrlich gesagt bin ich schockiert, dass jemand, der so erfolgreich zu sein scheint, in seinen Ansichten über Kunst so wortlos und engstirnig sein kann, während er sich selbst als (einen) Künstler betrachtet, wie ich es mir nur als Schauspieler vorstellen würde.“

„Dass er billige Aufnahmen von Künstlerkollegen macht, sagt in diesem Interview mehr aus als alles andere, was er sagen konnte. Zeigt viel über seinen Charakter“, fuhr sie fort. „Man muss nicht jede Kunst mögen, aber nur ein schwacher Mensch/Künstler verspürt das Bedürfnis, SEHR die Künste einzuschränken, die diejenigen, die an einer Entschleunigung interessiert sind, dazu inspirieren würden, genau das zu tun.“

Chalamet wird Gelegenheit haben, diese Kommentare bei der Oscar-Verleihung am Sonntag, dem 15. März, anzusprechen, wenn es ihm gelingt, den Preis als Bester Hauptdarsteller zu gewinnen Marty Supreme.