Bubba ist wieder da Ted Staffel 2, nachdem der Schöpfer Seth MacFarlane KI nutzte, um sich in den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton zu verwandeln.

„Es ist ein interessantes Beispiel dafür, wie KI als Werkzeug eingesetzt werden kann“, sagte er gegenüber Associated Press. „Wir haben Prothesen ausprobiert, wir haben traditionelles CGI ausprobiert, alles andere sah einfach furchterregend aus.“

Die Ergebnisse sind nicht gerade der Stoff für Albträume, obwohl das Gesicht dieser Clinton tatsächlich unheimlich glatt aussieht. Dennoch wird es immer schwieriger, die Position zu verteidigen, dass KI nutzlos ist; Es ist ganz klar, dass es in Hollywood um VFX-Jobs für Arbeiter geht, und wir sind wahrscheinlich nicht allzu weit von einem 50-Millionen-Dollar-Marvel-Film entfernt, der nicht schlechter aussieht als die jüngsten Serien von Green-Screen-Kämpfen. Schauen Sie sich den Clip von an Ted unten.

Verwandtes Video

Letzten Herbst teilte MacFarlane mit Folge 10 Alben aus dem Great American Songbook, die seiner Meinung nach jeder Musikfan besitzen sollte.