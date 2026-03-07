Netflix hat den ersten Trailer zu veröffentlicht Der Aufstieg der Red Hot Chili Peppers: Unser Bruder Hillel.

Der von Ben Feldman inszenierte Dokumentarfilm bietet einen detaillierten Einblick in die „harten Gründungsjahre“ der Chili Peppers und die „einzigartige Vision des ursprünglichen Gitarristen Hillel Slovak“. Anhand von Interviews mit den Bandmitgliedern Flea, Anthony Kiedis und John Frusciante sowie anderen, die Slovak nahe stehen, werden die Anfänge der Gruppe in der Musikszene von LA und die „tiefe Bindung ihrer Kindheitsfreundschaft“ erkundet.

Trotz der Beteiligung von Flea, Kiedis und Frusciante distanzierten sich die Chili Peppers jedoch kürzlich von dem Projekt und sagten: „Wir hatten kreativ nichts damit zu tun. Wir haben noch keinen Dokumentarfilm über die Red Hot Chili Peppers gedreht.“

Der Aufstieg der Red Hot Chili Peppers: Unser Bruder Hillel wird seine Weltpremiere am 13. März bei SXSW feiern, bevor es am 20. März auf Netflix erscheint.

Hillel kam kurz nach ihrer Gründung im Jahr 1983 zu den Red Hot Chili Peppers und wirkte auf deren ersten drei Alben mit, bevor er 1988 im Alter von 26 Jahren an einer Überdosis Drogen starb. Er wurde in der Band durch Frusciante ersetzt.

