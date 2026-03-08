Die Folge dieser Woche von Samstagabend Live Ryan Gosling war bereits zum vierten Mal als Moderator dabei, und obwohl er nicht auf dem Niveau beispielsweise des berüchtigten Sketch-Breakers Jimmy Fallon ist, hat sich der Schauspieler den Ruf erworben, Schwierigkeiten zu haben, Sketche zu überstehen, ohne zu knacken. Für etwas Old-School SNL Snobs, es ist unverzeihlich; Für alle anderen ist dies einer der Gründe, warum Gosling als einer der beliebtesten Gastgeber der jüngeren Geschichte gilt.

Für Gosling verlor er gleich zu Beginn des Eröffnungsmonologs die Fassung, als er nächste Woche überraschend auftrat SNL Mikey Day, Moderator Harry Styles, drückte dem „niedergeschlagenen“ Gosling unerwartet einen Kuss auf die Wange.

Dann lachte er sich durch einen Sketch, in dem er einen Hochzeitsgast spielte, der Braut und Bräutigam ständig unterbrach, indem er mit seinem Glas anstieß und sie zum Kuss aufforderte.

Dann lachte er sich durch einen Sketch, in dem er einen Zyklopen spielte, der versucht, Rätsel zu lösen, die von Musen gestellt wurden, die einen verborgenen Schatz bewachen. Dabei gelang ihm auch der Bruch SNL All-Star Ashley Padilla.

SNL In einem Sketch namens „Passing Notes“, in dem der Moderator einen High-School-Rektor spielt und Padilla eine Lehrerin, die Schüler ausschimpft, weil sie Notizen gemacht haben, bevor sie sie laut vorgelesen hat, hat sich Gosling schließlich voll und ganz auf Goslings Lachen eingelassen. Wie jedoch zu Beginn des Sketches aus einer im unteren Drittel des Bildschirms angezeigten Notiz hervorgeht, haben die Autoren die vorgelesenen Notizen zwischen der Generalprobe und der Live-Show ausgetauscht.

Die Episode endete mit einem Sketch namens „Goo Goo Man“, in dem Goslings Charakter mit einem Hotel-Concierge über die Gebühren stritt, die er für seine Zeit mit dem Goo Goo Man erhalten hatte, ein Teil, der im Laufe der Zeit immer alberner und verwirrender wurde.

Woanders von gestern Abend SNLGorillaz gaben ihr lang erwartetes Debüt mit Auftritten von „Clint Eastwood“ und „The Mountain“.