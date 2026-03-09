<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Juno Temple hat die letzten Jahre damit verbracht, als Keeley das Publikum zu bezaubern Ted Lassoaber ihr neuestes Projekt stürzt sie in etwas weitaus Seltsameres. Die Schauspielerin sprach kürzlich mit Kyle Meredith über ihre Rolle in der neuen düsteren Science-Fiction-Komödie Viel Glück, viel Spaß, stirb nichtdie lang erwartete Rückkehr des Regisseurs Gore Verbinski und die hochkarätige Besetzung des Films unter der Leitung von Sam Rockwell. Die Geschichte dreht sich um eine chaotische Gruppe von Restaurantgästen, die von einem mysteriösen Zeitreisenden rekrutiert werden, um eine KI-gesteuerte Apokalypse zu stoppen – eine Prämisse, die Social-Media-Panik, großes Lachen und einige überraschend emotionale Einsätze vermischt. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Temple sagt, dass das Drehbuch zum ersten Mal eintraf, als sie bereits nachts an einem anderen Blockbuster arbeitete, und die Kombination aus Regisseur und Besetzung sofort ihre Aufmerksamkeit erregte. „Ich habe geschossen Gift 3 „Ich war in Spanien bei diesen epischen Nachtaufnahmen, als das Drehbuch in meinem Posteingang landete“, erinnert sie sich. „Ich hatte diesen doppelten Moment wie: ‚Moment, was wurde mir gerade geschickt?‘ Ein Film, bei dem Gore Verbinski Regie führt und in dem Sam Rockwell die Hauptrolle spielt? Oh mein Gott.‘“ Als sie anfing zu lesen, konnte Temple es nicht mehr aus der Hand legen. „Als ich es zu Ende gelesen hatte, war die Sonne schon ganz aufgegangen. Es war so eine Achterbahnfahrt des Drehbuchs … man hatte keine Ahnung, wohin es als nächstes führen würde.“

Ein Teil dessen, was Temple faszinierte, war die Art und Weise, wie der Film Absurdität mit sehr realen Themen in Einklang bringt. „Ich habe viel gelacht, dann habe ich die immense Tragödie gespürt und wurde richtig emotional“, sagt sie. „Manchmal ist es beängstigend und dann unheimlich hoffnungsvoll.“ Der Schauspieler weist auch auf die kooperative Energie am Set hin, insbesondere unter der Leitung von Rockwell. „Die Besetzung war unglaublich. Wir wollten uns wirklich gegenseitig bei Momenten helfen und Ideen austauschen“, erklärt sie. „Und Sam Rockwell ist ein Held – ich würde ihm auf jeden Fall folgen, um immer wieder unsere Zukunft zu retten.“

Hören Sie zu, wie Juno Temple darüber spricht Viel Glück, viel Spaß, stirb nichtund mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Sie können sich auch den jüngsten Auftritt von Co-Star Haley Lu Richardson noch einmal ansehen KMW für mehr.

