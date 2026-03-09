Vans Warped Tour hat sein komplettes Line-up für 2026 für Washington, D.C. enthüllt, die erste von fünf Städten, die das Punk-Festival dieses Jahr besucht.

Wie bereits berichtet, soll das Fest vom 13. bis 14. Juni in Washington, D.C. stattfinden, gefolgt von Long Beach, Kalifornien, vom 25. bis 26. Juli und Orlando, Florida, vom 14. bis 15. November. Neu für 2026 sind Montreal, Kanada (21.-22. August) und Mexiko-Stadt, Mexiko (12.-13. September).

Vans Warped Tour hat die Bands eine nach der anderen über Social-Media-Beiträge vorgestellt, enthüllt nun aber das komplette DC-Lineup (bis auf drei Mystery-Acts). Während Warped keine Headliner beschreibt, sondern alphabetische Lineup-Poster herausbringt, gehören zu den herausragenden Acts Jimmy Eat World, Coheed and Cambria, Rise Against, Killswitch Engage, Yellowcard, Taking Back Sunday, New Found Glory, Underoath und The Used.

Ebenfalls auf dem DC-Programm stehen Dance Gavin Dance, Flogging Molly, GWAR, Hawthorne Heights, Lambrini Girls, Story of the Year, Suicidal Tendencies, The Ghost Inside und mehr.

Unten sehen Sie das vollständige DC-Lineup sowie einen Clip aus unserem Interview mit Warped-Gründer Kevin Lyman, der erklärt, warum das Festival das Lineup Band für Band bekannt gibt. Holen Sie sich hier Tickets.