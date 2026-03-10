Michael Stipe und Produzent Andrew Watt haben sich mit Josh Klinghoffer (Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam) und Travis Barker für „I Played the Fool“ zusammengetan, den Titelsong der neuen HBO-Serie Hahnmit Steve Carell. Streamen Sie es unten.

Stipe hat den Song gemeinsam mit Watt geschrieben und produziert, der neben Klinghoffer an Gitarre und Klavier und Barker am Schlagzeug auch auf dem Track auftritt. Klinghoffers lebhaftes Klavier und Barkers ruhiger Percussion-Moderator „I Played the Fool (Main Title Theme)“, in dem Stipe singt: „Eine Wende kam/ Es hat mich umgeworfen/ Ich bereite jetzt die Pointe vor/ Schauen Sie, wer sich zu sehr bemüht hat, es cool zu spielen.“

„Ich bin begeistert, meine Stimme leihen zu dürfen Hahn „Als großer Fan aller Beteiligten ist es eine echte Ehre, bei ‚I Played the Fool‘ dabei zu sein“, sagte Stipe in einer Pressemitteilung. Watt fügte hinzu: „Michael Stipe ist einer meiner Helden.“ Die Chance, mit ihm einen Song zu schreiben, war ein Traum … Er ist einer der wirklich großen Songwriter dieses Lebens und er hat bei diesem Song getan, was nur er konnte. Er setzt Hahn Auf zum Mond, indem Sie mit dem besten klatschenden TV-Titelsong seither zum Lachen und Weinen gleichzeitig gebracht werden Freunde.“

Verwandtes Video

Der Mitschöpfer der Serie, Matt Tarses, erklärte, dass er dabei immer an Stipe gedacht habe Hahn Titelsong, hatte aber nicht damit gerechnet, dass es passieren würde. „Unser Plan war immer, Musik aus unserer Collegezeit in den 80ern zu verwenden. Keine Band war mir damals wichtiger als REM“, erklärte er. „Als Andrew Watt uns sagte, er glaube, er könne Michael Stipe dazu bringen, einen neuen Song für uns zu schreiben und aufzunehmen, sagten wir: ‚Cool, viel Glück damit.‘ … Ein paar Monate später schickte Andrew eine frühe Demo von „I Played the Fool“. Und als ich es auf meinem Handy hörte, weinte ich. Das habe ich wirklich getan. Zu sagen, dass wir uns freuen, diesen großartigen Song und diese ikonische Stimme in unserem Haupttitel zu haben, ist eine gewaltige Untertreibung.“

„I Played the Fool“ ist Stipes erster neuer Song, seit er „Future If Future“ zu Brian Enos Wohltätigkeitsalbum zum Earth Day 2022 beigetragen hat. Seitdem ist er auf Billy Braggs Single „My Youngest Son Came Home Today“ aus dem Jahr 2023 zu hören.

Hahndas am vergangenen Sonntag, dem 8. März, Premiere hatte, stammt von Tarses und Bill Lawrence (Peelings, Ted Lasso). In der Serie spielt Carrell den Autor Greg Russo, einen College-Professor, der eine komplizierte Beziehung mit seiner Tochter Katie (Charly Clive) führt. In der Komödie spielen außerdem Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley und Lauren Tsai mit.